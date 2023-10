Tiktoker catamarqueña denunció que su ex robó sus pertenencias y destrozó parte del inmueble donde vive

La tiktoker catamarqueña se llama Anahí Luna, primero publicó su situación en tiktok y después en instagram, en ambas redes denuncia que está siendo víctima de violencia de género y que teme por su vida.

“Se llevó mis cosas. Rompió un vidrio que voy a tener que pagar. Me rompió la computadora. Me cansé de esta situación de mierda que estoy viviendo” dijo entre sollozos en un video que rápidamente se viralizó en TikTok e Instagram.

Anahí volvía de su viaje a Córdoba, cuando entró a su departamento y se encontró con que su ex pareja, un hombre de apellido Coronel, había ingresado para destrozar los vidrios de las ventanas de dicho departamento y robar sus pertenencias, especialmente plata.

En el video también comenta que habían alquilado el inmueble hace dos meses, no obstante, la relación se rompió, porque se mostró violento con la joven Anahí, quien decidió ponerle una orden de restricción o la perimetral.

Con el video como evidencia, notamos que dicha perimetral no surte efecto, por eso Anahí tuvo que manifestarse en sus redes y compartir el momento tan difícil que está atravesando.

“Llegué de Córdoba y se había llevado mis cosas. Las compré con mi esfuerzo. Me rompió la computadora, rompió el vidrio, dejó la casa un quilombo y ahora yo tengo que pagar todo lo que él rompió. Yo lo único que quiero es estar en paz, ya hablé con un abogado. Él tiene una perimetral, no se puede acercar”.

“No sé quién me puede dar una mano, pero ahí dejé las pruebas de que él no me va a dar vida.”concluyó en su video, sumamente angustiada.