Todas las personas internadas en el Malbrán con coronavirus están en buenas condiciones

El director del hospital monovalente “Carlos Malbrán”, Daniel Godoy en diálogo con Radio República confirmó que los pacientes internados en ese nosocomio y que fueron diagnosticados con Covid-19 se encuentran en buen estado de salud.

“Todas las personas con diagnóstico de coronavirus internadas, están en buenas condiciones, hay otras patologías con pacientes comprometidos. Estamos muy lejos del colapso. El Malbrán vino a descomprimir el sistema de salud” manifestó el doctor.

En ese contexto, Godoy explicó que el hospital está dividido en tres sectores, de acuerdo a la gravedad y complejidad de los pacientes, como así también un sector donde el personal cumple aislamiento después de cumplir su tarea. Y agregó que cada equipo trabaja 15 días, y luego es reemplazado por otro equipo de profesionales.

"El trabajo que realizaron los equipos de salud, mas el SAME, hicieron posible que los contagios no se hayan descontrolado. Estamos ante una enfermedad que recién conocemos. La cuarentena puede extenderse más de 14 días, no hay un solo criterio", reconoció el titular del nosocomio.

Finalmente, Godoy dijo que prácticamente se ha logrado cortar la cadena de contagio de los primeros casos, no con un 100% de seguridad, porque muchas veces la gente no es honesta en sus respuestas, pero en gran medida la situación estaría controlada aseveró.