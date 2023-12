Tomógrafo del "San Juan Bautista", otra vez en la mira: un corto circuito provocó incendió en el aparato

Nuevamente el tomógrafo del principal nosocomio de la provincia, es noticia, Ahora, porque el mismo sufrió un siniestro, que se estima lo podría dejar nuevamente fuera de servicio, con las consecuencias que esto trae para los pacientes catamarqueños, Esto se desprende de lo informado desde la Policía, quienes refirieron la existencia de un “incendio” ocurrido este martes, más presisamente durante la madrugada. Esto fue informado tras ser advertido en un primer momento por Fabian Oscar Ausilio y Ricardo Martín Barroso, el primero de ellos Radiólogo de Guardia y el segundo encargado del Departamento Electro medicina.

Ambos declararon que advirtieron que algo acontecía en el sector de Tomografía y que al ingresar se dieron con la ingrata novedad de que “el tomógrafo se estaba prendiendo fuego”. Ante tal eventualidad decidieron sofocar las llamas que emanaban del mismo con extintores manuales del lugar.

Vale destacar, que por disposición de las autoridades del nosocomio, no se permitió luego el ingreso de los peritos de la Unidad Judicial correspondiente. Debido a esto, no se puedo oficialmente analizar el hecho en cuestión y lo que lo motivó.

Reprogramación de turnos

Aunque desde La Unión se intentó comunicación con las autoridades del hospital, lo que cual no se concretó, luego de largas horas de espera, sí se conoció extraoficialmente que desde la institución, lo que se reconoce es que hubo un “principio de incendio”, provocado por un cortocircuito. En este mismo tono, luego se aseguró que el equipo no sufrió daños, y que al momento del siniestro, el mismo estaba apago y que por eso no tendría daños de impacto.

No obstante estas aclaraciones que procuraban llevar tranquilidad, la directiva del hospital seguidamente comunicó oficialmente que los turnos del tomógrafo iban a reprogramarse. Así lo indicaron marcando que “los pacientes que tengan turnos para la realización de estudios con el tomógrafo del Hospital San Juan Bautista, serán reprogramados a causa de un corto circuito, que si bien no afectó al aparato, requiere de que personal de Mantenimiento trabaje en el área”.

A renglón seguido, luego se indicó que “el resonador está funcionando con total normalidad. A la brevedad, cuando se cumplan las tareas de requeridas, también se pondrá operativo tomógrafo”.

Otros inconvenientes

El historial de percances y salida de servicio del tomógrafo, siempre ha sido motivo de polémica. La última registrada, fue en septiembre de este año, cuando la diputada provincial Natalia Herrera, tras recorrer las instalaciones del nosocomio capitalino, constató que el importante aparato estaba fuera de serviciio. El hecho no se detenía allí, sino que para poder seguir brindando el servicio médico de las tomografías, estás se derivaban a clínicas privadas mediante convenios por “sumas millonarias”.

Tras esta polémica denuncia, el Ministerio de Salud salió al cruce de los dichos de la legisladora radical, pero curiosamente no mencionó nada sobre el tomógrafo y su no funcionamiento. Previo a esto, entre finales del año pasado y comienzo de este 2023, se fueron reportando salidas de servicio, siempre a título de “trabajos de mantenimiento”.