Trabajadores de la ex Capresca anunciaron un posible paro general si no hay acuerdo

La ex Capresca, institución recaudadora de fondos en la provincia, lleva ya seis meses en un conflicto laboral que afecta a 140 de sus empleados. Piden la redistribución justa de un adicional que, según explican, se otorgó de manera esporádica y desactualizada durante dos años. Como contribuyentes fundamentales a la recaudación de fondos del organismo, esperan recibir una compensación acorde al trabajo que realizan.

Desde marzo, los trabajadores vienen planteando la redistribución regular de este adicional, con la expectativa de que este sea un porcentaje superior, dependiendo de cada caso en particular.

La situación es aún más preocupante debido a que no se llevó a cabo la conciliación obligatoria que el directorio dictó, ya que no reconocen a los trabajadores como un gremio oficial. Esta falta de reconocimiento se debe a que las autoridades del sindicato tienen su período vencido. Sin embargo, los trabajadores presentaron una solicitud en abril al Ministerio de Trabajo de la Nación para renovar dichas autoridades. A pesar de que ya han pasado los 90 días que el ministerio tiene como plazo para responder, los empleados aún no han obtenido una respuesta y creen que llegará después de las próximas elecciones, lo que califican como "una trampa".

Las voces de los trabajadores

Este lunes, en diálogo exclusivo con LA UNIÓN, los trabajadores de la ex Capresca expresaron sus reclamos y las próximas medidas que tomarán.

"Para el viernes teníamos el compromiso del directorio para firmar acta acuerdo en forma conjunta con el directorio, la ministra de Hacienda y los empleados de la Caja, pero hasta el momento no hay respuesta", afirmaron los trabajadores. "Si hasta el mediodía no hay respuesta a los reclamos realizados, en asamblea vamos a decidir las acciones a tomar. Se está pensando en un paro general" , agregaron.

Cada vez se siente más la creciente tensión entre los trabajadores y las autoridades de la ex Capresca, tras meses de espera, por lo que están considerando medidas más drásticas para que sus voces sean escuchadas.

Los trabajadores, desde hace tiempo, expresan su malestar no solo por la falta de respuestas, sino también por la falta de consideración por parte de las autoridades, las mentiras y los descuentos salariales.



La conciliación obligatoria: Un giro inesperado en el conflicto



La tensión alcanzó su punto máximo con la sanción de 28 trabajadores que tuvo lugar el mes pasado, un acto que los empleados calificaron como "una burla" y "un acto abiertamente intimidatorio". La sanción de estos empleados se produjo el mismo día en que se solicitó la conciliación obligatoria, lo que los trabajadores ven como un intento de silenciar su protesta.

"La resolución es una burla", afirmó uno de los trabajadores al respecto. "Solo sancionaron a algunos de los compañeros. Sancionaron a 28. Es un acto abiertamente intimidatorio, una vergüenza", agregó otro trabajador.

Al respecto, también afirmaron que no se les proporcionó una explicación adecuada sobre por qué solo algunos compañeros recibieron la sanción. Además de las sanciones, los trabajadores expresaron su descontento con la ministra de Economía, Alejandra Nazareno, a quien tildaron de "mentirosa", ya que les afirmó que no podía darles la redistribución que solicitan desde marzo, asegurando que tampoco podía brindar aumentos al resto de los ministerios, algo que después fue desmentido por el decreto 1920: "Cuando tuvimos la primera reunión con ella nos dijo que no podía darnos lo que pedimos debido a que a los otros ministerios no podía resolverles nada. En ese momento, ya se había dado el aumento al Ministerio de Hacienda y al de Trabajo, una mentirosa".



Un futuro incierto, pero con los trabajadores firmes

La incertidumbre persiste por la falta de respuestas por parte de las autoridades y la posible amenaza de un paro general como medida de fuerza.

Por su parte, los trabajadores de la ex Capresca demostraron a lo largo de estos seis meses una tenacidad notable al continuar buscando justicia laboral, a pesar de los obstáculos y las dificultades que tuvieron que enfrentar.

La espera de respuestas, la frustración acumulada y un posible paro general forma parte de la realidad presente, pero los 140 trabajadores se muestran firmes en su lucha para revertir la situación.