Trabajadores de la ex Capresca califican de "intimidatorio" el descuento y la sanción

En medio de un conflicto que con el paso de los días, no genera progreso sino que suma más dificultades y con una conciliación obligatoria que quedó trunca, la novedad del descuento a casi una treintena de los trabajadores, no hizo más que acrecentar el malestar de los trabajadores de la ex Capresca.

Tras calificar de “irregular y arbitraria” la decisión del descuento de los tres días, conocido esto este lunes, el clima sigue complicado en el organismo. Ahora se conoció el detalle de quienes sufrieron esta sanción, y el dato fue brindado a La Unión, marcando que del total de la planta de trabajadores, son solo 28 los sancionados. Por ello esto fue interpretado como “un acto abiertamente intimidatorio y una vergüenza”.

“El mismo día que nos sancionan, pieden la conciliación obligatoria. Pedimos explicaciones del porqué solo para esos compañeros la sanción y nos dijeron que es por un video que vieron. Es más, el presidente del directorio, Rafael Ponzo, nos dijo que la superioridad ordenó la sanción para nuestro organismo. En consecuencia, por arriba del presidente está el Gobernador, o sea que el habrá ordenado la sanción”, indicó un trabajador.

Ahora y ante esta novedad dentro del ya complicado panoráma, se adelantó que se está buscando asesoramiento legal. En este contexto vale aclarar en cuanto al proceso de conciliación obligatoria, que para los empledos de la Caja de Crédito y Prestaciones de Catamarca “fue toda una trampa”., “Nos llaman como sindicato a conciliar para decirnos que no podíamos conciliar porque tenemos las autoridades del sindicato con período vencido”, denunciaron.