Trabajadores de la Ex Capresca: "Estamos amenazados por el directorio"

El conflicto laboral ya lleva siete meses y tiene a los 140 empleados de la Ex Capresca en una situación de incertidumbre y angustia. Lo que inicialmente fue una demanda por la redistribución justa de un adicional, ahora es motivo de amenaza directa por parte del directorio del organismo.

Intimidación y amenazas

Este lunes, en diálogo con LA UNIÓN, los trabajadores denunciaron una escalada de intimidación por parte de las autoridades de la Ex Capresca. Según su testimonio, "No recibimos nada de nada. Estamos amenazados. Las autoridades recorrieron las oficinas de Mota Botello y Rivadavia el viernes, diciendo que nos iban a sancionar, a cambiar de organismo, que tienen identificadas a determinadas personas para sancionar, es un ultraje. Intimidaron a todo el mundo. El directorio en persona recorrió las oficinas llevando este mensaje nefasto. Teníamos previsto un paro, por eso las amenazas”, expresaron.

Esta fuerte intimidación se produce después de que, la semana pasada, los trabajadores recibieran un revés en sus negociaciones con el directorio y la ministra de Economía, Alejandra Nazareno. Un acta acuerdo que estaban a punto de firmar fue rechazada y, finalmente, no se llegó a ningún acuerdo.



La raíz del conflicto



El conflicto laboral en la Ex Capresca se originó en la demanda de los trabajadores por una redistribución justa de un adicional que, afirman, se otorgó de manera esporádica y desactualizada durante dos años. Como contribuyentes fundamentales a la recaudación de fondos del organismo, aún esperan recibir una compensación acorde al trabajo que realizan.

Desde marzo, los trabajadores se encuentran planteando la redistribución regular de este adicional, con la esperanza de que sea un porcentaje superior, ajustado a la situación particular de cada empleado. Sin embargo, su solicitud no fue resuelta y, peor aún, la situación se volvió aún más complicada debido a la falta de conciliación y la intimidación que recibieron, que incluyó el descuento de salario a 28 empleados por las manifestaciones realizadas por este pedido.

La falta de conciliación y de reconocimiento





El directorio de la Ex Capresca dictó una conciliación obligatoria en septiembre, pero esta no se llevó a cabo, ya que los trabajadores no son reconocidos como un gremio oficial. Esta falta de reconocimiento se debe a que las autoridades del sindicato tienen su período vencido. Sin embargo, los trabajadores presentaron una solicitud al Ministerio de Trabajo de la Nación en abril para renovar dichas autoridades. A pesar de que ya han pasado los 90 días que el ministerio tiene como plazo para responder, los empleados aún no han obtenido una respuesta.





La lucha se ensombrece por las amenazas





A lo largo de estos siete meses los trabajadores de la Ex Capresca dejaron en claro que su única motivación es obtener la redistribución de un adicional. La respuesta no solo fue negativa, sino que ahora el mismo directorio es el que les coarta su derecho a solicitar algo que consideran justo. Frente a esto, el panorama es de incertidumbre para los trabajadores, que pese a todo se han mantenido firmes desde marzo.