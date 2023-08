El reclamo continúa Trabajadores de Ex Capresca están reunidos para definir las medidas de fuerza que van a tomar Al no recibir respuestas favorables a sus reclamos, los trabajadores se reúnen el día de hoy para analizar las medidas de fuerza que prometieron que tomarían en caso de no resolverse el conflicto, también definirán una nueva propuesta para el gobierno respecto de su pedido