Trabajadores del Malbrán: hubo decreto pero no fueron incluidos todos y el pase es a "Planta no Permanente"

Luego de semanas de reclamos, marchas, quite de colaboración y manifestaciones, un grupo de los trabajadores del Hospital "Carlos G. Malbrán" accedió finalmente al decreto de nombramiento a pase a Planta no Permanente. El decreto que confirma esto es el n° 952 que se emitió el pasado 29 de Abril en la previa de la Asamblea Legislativa .

Hasta ahí todo hace pensar que la lucha de meses de este sector de los trabajadores de la Salud que más directamente estuvo en contacto con el Covid en lo más álgido de la cuarentena, ha logrado sus frutos pero se debe indicar que esto no es así.

Según lo menciona el documento oficial que lleva la firma del primer mandatario de la provincia, la promesa se ha cumplido en parte. El Pase a Planta Permanente no es tal y el total de los trabajadores del Monovalente no se cumplió en su totalidad como se había prometido previamente. En primer término y como refieren trabajadores a Diario La Unión, lo que anuncia el decreto es "un contrato de servicio. La planta permanente se hará efectiva dentro de 6 meses a un año". Y esto se confirma en el artículo de la resolución del Ejecutivo donde se establece que a partir del 1° de Mayo de 2022 se dispone "la incorporación a la Planta de Personal No Permanente de la Administración Pública, según el Régimen establecido por la Ley n° 5161 de la Carrera del Personal Sanitario".

En cuanto al listado original, este tenía en su haber a unos 110 entre profesionales y no profesionales pero solo fueron incluidos en esta etapa 97. Tal como informaron a este diario, quedaron por afuera 2 enfermeros, 3 kinesiólogos, 2 del sector de Farmacia, 1 del área de Seguridad y varios médicos. Respecto a si estaba previsto que estos fueran incluidos luego, de momento se indicó que no hay referencia a que esto se concrete y adelantaron que "seguro vamos a ayudar a nuestros compañeros".

El clima no es completa alegría, porque además de quienes no fueron incluidos hay temor a consultar y reclamar por estas situaciones. "Ya no confiamos en el sistema. Y esto porque en un principio todos íbamos a entrar sin importar la antigüedad, eso se dijo públicamente y ahora no es así".

De momento, indicaron que van a esperar mientras siguen desarrollando sus labores. Por caso se conoce que la mayoría de quienes se desempeñaron en el Malbrán ahora están en el Hospital de Niños "Eva Perón" y en el Hospital "San Juan Bautista", otros tantos fueron enviados al interior de la provincia y algunos otros van a depender del Área Programática n° 1.

El decreto

La normativa firmada por el Ejecutivo provincial apuntó también a dejar en claro que la incorporación es para personal con "contrato de guardia y que cuenten con una antigüedad mínima de 15 meses al 31 Diciembre del 2021".

En función de esta referencia, los 500 pases están desglosados, según el detalle que acompaña al decreto, de la siguiente manera: