Conflicto en Salud Trabajadores no médicos del "San Juan" sostiene el pedido equiparación salarial Adelanataron que ante la falta de respuesta, van a incrementar los quite de colaboración en servicios específicos. Acusan a la directiva del hospital por no interceder ante Salud por mejoras equitativas. Expectativa por los acuerdos entre el Ejecutivo y los gremios.