Trabajadores de Salud se manifestaron en el interior provincial por salarios dignos

Este lunes, los trabajadores de la salud se sumaron a los fuertes reclamos por una mejora salarial. En medio de un contexto económico complejo, los profesionales vienen aquejando la pérdida del poder adquisitivo. No obstante, los últimos días las protestas han crecido de la mano de los Autoconvocados del sector de Salud, docencia y no docencia y de las fuerzas de seguridad, poniendo de manifiesto el descontento general con el accionar de los referentes gremiales a la hora de negociar incrementos salariales acorde a las necesidades de los profesionales.

Ayer, el escenario de lucha se dio en el interior provincial. En la ciudad de Tinogasta, Belén y Santa María, los autoconvocados de distintos sectores coparon las calles reclamando sus derechos. Trabajadores de salud pidieron por salarios dignos en Belén.

Al respecto, Yani Siarez, delegada de APROCA sostuvo en diálogo con Radio Valle Viejo que el reclamo es de vieja data y acusó al Gobierno Provincial de intentar “lavarse las manos” ante las medidas económicas de Javier Milei.

“Venimos peleando desde el 2023 por un sueldo digno y nunca fuimos tomados en cuenta. Se lavan las manos culpando al presidente Javier Milei, pero esto viene mal desde antes en Salud", sostuvo y apuntó contra los referentes gremiales que participan de las negociaciones de “recibir sobre por debajo de la mesa para aceptar la barbaridad del 16 por ciento". “Estoy afiliada a APROCA pero el gobierno no nos recibe, no nos aceptan. No se hizo paritarias, llaman a los gremios que ellos señalan a dedo y que le van a decir 'sí señor'” dijo la delegada. Trabajadores de salud pidieron por salarios dignos en Santa María.

El reclamo se suma al de los docentes quienes en el interior, como en Tinogasta, marcharon en rechazo al acuerdo de un 25,5% aceptado por los gremios docentes, a excepción de SUTECA-UDA.

Más movilizaciones

El descontento general por los acuerdos salariales suma cada vez más adeptos a grupos Autoconvocados en todos los sectores. Los Docentes Autoconvocados marcharán hoy a partir de las 19:30 hs desde la Plaza 25 de Agosto. En tanto, la familia policial saldrá a las calles durante la mañana.

El personal policial recibirá un incremento al valor del punto índice en la suma de $ 902.22, sobre la base de cálculo del mes de enero/2024 y un bono de $30.000. La familia policial anunció una marcha en rechazo que convoca a policías activos, retirados y del servicio penitenciario.