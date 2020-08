Trabajadores de Salud, con quite de colaboración y movilización por el centro

El referente de ATE Salud, José “Tato” Traverso, confirmó a LA UNIÓN que realizarán un quite de colaboración y posterior movilización, en reclamo por el incumplimiento de compromisos salariales, asumidos por las autoridades de la cartera sanitaria y, además, solicitan un urgente aumento salarial.

Traverso dijo que la decisión de salir a las calles forma parte de un plan de lucha que fue resuelto durante la asamblea de los trabajadores autoconvocados de Salud, quienes piden una urgente recomposición salarial, además de insumos y elementos de trabajo, en el marco de la pandemia del Covid-19.

El referente gremial dijo que mañana, miércoles, se llevará a cabo la jornada de protesta. Comenzarán en las primeras horas, con un quite de colaboración y a las 10, se concentrarán en la sede de ATE ubicada en Ayacucho y Prado, y luego, desde allí, se movilizarán.

“En los hospitales y en los CAPS se atenderá el miércoles hasta la 10. Luego, comienza el quite de colaboración y la movilización. Queremos una respuesta de aumento salarial”, manifestó.