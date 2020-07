Trabajos de colectorcloacal en avenida Virgen del Valle

Aguas de Catamarca trabaja en renovación de la red cloacal sobre Avenida Virgen del valle y Belgrano. Se decidió emprender los cambios en el ducto porque se generaban colapsos continuos en la zona, por lo que será necesario recuperar la conducción de la red de cloacas para aliviar el servicio.

Se empezó a trabajar en las intersecciones de Av. Belgrano y Mariano Moreno, para continuar sobre Virgen del Valle hasta llegar a la esquina de calle Perú.

En la obra se emplean, además, máquinas retroexcavadoras, equipos de bombeo y grupos electrógenos para poder llegar a tres metros de profundidad y cambiar más de 170 metros de cañería original por caños de PVC 170 mm.

El cuidado de la red

El mal uso del servicio es una práctica extendida en distintos sectores ya que se utiliza la red para arrojar elementos indebidos. Estas conductas que afectan la fluidez normal de los efluentes por las cañerías, perjudican también a los vecinos lindantes a casas o zonas afectadas.

Recomendaciones

-En las viviendas no se deben volcar aguas de la red pluvial, a la red de desagües cloacales.

-No se deben arrojar bolsas o residuos como trapos, pañales, algodones, cartones o materiales granulados como arena, piedras, grasas, aceites y pinturas.

-Las empresas constructoras no deben utilizar los desagües cloacales, para arrojar desperdicios como estopa, escombros o restos de sanitarios.