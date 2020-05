Transporte: continuará el paro de la UTA y los trabajadores siguen sin cobrar sus haberes

El gremio UTA confirmó que el paro de transporte, en el servicio urbano de pasajeros que, en principio, duraba hasta ayer a las 13.30 hs, continuará por tiempo indeterminado, ya que las empresas no depositaron los haberes de los choferes.

Así lo confirmó el titular del gremio en Catamarca, Juan Vergara, a diario LA UNIÓN, quien informó que ninguna de las empresas que opera en Catamarca abonó los sueldos a los trabajadores del volante.



Sin subsidios

A primera hora de la tarde, se había informado que el Estado provincial había transferido los fondos del subsidio a las empresas de transporte. Sobre el cierre de esta edición, el mismo Vergara desmintió esto. “Sin novedad del subsidio de Nación y de la Provincia, igual”, aseguró con preocupación. A la fecha, tal como el sindicalista lo anunció ayer, es necesario que se transfieran los dos subsidios a las empresas de transporte, para que estas tengan los fondos suficientes para poder completar el pago de los haberes pendientes de abril.

Ante la falta de estas transferencias y como el pago no se efectuó, el paro va a continuar, tal como ya lo había adelantado LA UNIÓN en su edición de hoy. Para confirmarlo, Vergara sentenció: “Las medidas de fuerza son hasta que cobren los compañeros”, por lo tanto, el paro pasó a ser por tiempo indeterminado.



A nivel nacional

Recordemos que la medida de fuerza que promueve la UTA es a nivel nacional. Con excepción de la provincia de San Juan, Salta capital y cinco ciudades de la provincia de Buenos Aires, en las que ya hubo acuerdo. La huelga seguirá en el resto del territorio nacional. Los fondos del subsidio no se están transfiriendo y eso genera un problema grave a todos los trabajadores del volante. Los únicos lugares donde la protesta no se realiza es en el Conurbano Bonaerense, ni en la Ciudad de Buenos Aires.

La extensión de la medida nacional fue informada por el secretario de Prensa de la organización a nivel nacional, Mario Calegari.

Recordemos que los salarios tienen un grave atraso y la alarma se enciende aún más por el peligro de perder las fuentes de trabajo.