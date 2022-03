Transporte público: planifican un nuevo sistema de recorrido y frecuencias de colectivos

El regreso a la normalidad en la mayoría de las actividades ha vuelto a poner el foco en problemas viejos que no venían teniendo solución, tal el caso del tránsito y el transporte público en horas pico. Ayer se volvió a ver la imagen de colectivos colmados de pasajeros y paradas con usuarios pugnando por subir a un medio transporte. Los reclamos se volvieron a hacer escuchar y de momento sin mediar solución en el corto plazo, no queda otra que armarse de paciencia y planificar nuevamente los tiempos.

Hora pico y la locura de subir al colectivo

Ante esta realidad, se conoció el proyecto de la cartera de Integración Regional, Logística y Transporte, que dirige Raúl Chico, quien adelantó una reforma de base para todo el recorrido del transporte público en el Valle Central. “Se está terminando de armar un nuevo sistema de recorrido para las empresas, que queremos ver que se ponga en funcionamiento dentro de 60 días, donde todo será más ágil y se llegará a más lugares. Con esto creemos que vamos a mejorar muchísimo la calidad del servicio”, comentó el funcionario en diálogo con Radio Valle Viejo.

La reforma que se prepara y que aún debe tener el visto bueno de las empresas, generará un cambio de base de todos los recorridos que se dan a la fecha. Según Chico “ Catamarca está sobredimensionada en cuanto a la cantidad de unidades y con el nuevo sistema se van a necesitar menos colectivos para cubrir los mismos recorridos . Por lo tanto no debiéramos tener problemas de frecuencia. Esto porque en estos momentos se piensa que para aumentar las frecuencias significa que se deben comprar más colectivos pero con el nuevo proyecto, van a sobrar los colectivos”.

En la proyección que se está trabajando, se hace el cálculo que de las 160 unidades en funcionamiento a la fecha, se pasará a disponer solamente de “110 o 120 y estaría mejorando muchísimo el sistema”, acotó.

Puntos de transferencia

Otra de los grandes cambios que este proyecto plantea es la implementación de puntos transferencia. Sobre este particular comentó: “vamos a lanzar algo nuevo, que esperamos que funcione. Esperamos que sea mejor para todos y que sea más ágil y económico, esto porque en una segunda etapa vamos a hacer puntos transferencia donde un pasajero que viene de la zona norte y tiene que ir a Valle Chico y no tiene colectivo directo, va a haber una estación de transferencia donde va a pasar a otra unidad con el mismo pasaje. Es decir que no va a pagar de nuevo el boleto. Eso lo tenemos que analizar si lo vamos a implementar desde la primera etapa o si vamos a tener que hacer alguna obra civil para estos puntos”, adelantó el ministro a la vez que precisó que estos nuevos puntos ya están geográficamente definidos.

La visión del gremio

En vista a la novedad que se plantea desde el Ministerio de Integración Regional, Logística y Transporte, Diario La Unión consultó al secretario general de la Unión de Tranviarios Automotor, seccional Catamarca-La Rioja. El gremialista reconoció que la entidad está al tanto de la iniciativa que propone Raúl Chico pero dijo estar preocupado por lo que podría implicar la merma de unidades. “La reducción de colectivos lo vamos a analizar porque no sabemos si eso implicará dejar a trabajadores en la calle. Eso no lo vamos a aceptar”.

Juan Vergara precisó que en tanto y en cuanto no se “toque al personal que está, para nosotros el proyecto está bien”. Y añadió “mientras sea una mejora para los usuarios, obviamente que vamos a estar de acuerdo”.