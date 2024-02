Tras las altas temperaturas; ¿Cómo limpiar y sacar manchas de transpiración en la ropa de color?

Limpiar las manchas de las prendas no suele ser una tarea sencilla y es por eso que recurrimos a diversos productos para eliminarlas y dejar la ropa como nueva. Sin embargo, una de las marcas más complejas de sacar es la de transpiración, sobre todo de la ropa blanca, ya que, se forman aureolas de color amarillo.

Esas manchas es posible sacarlas y al mismo tiempo, eliminar el mal olor de las remeras, sábanas, pijamas, etc. Para eso, debés seguir una serie de pasos para dejar tus prendas como nuevas, pero por sobre todo y no menos importante, no dañarlas. Conocé cómo sacarlas y cómo prevenirlas.

Por qué salen las manchas de transpiración

El uso de los desodorantes puede derivar en que aparezcan manchas en la ropa, sobre todo en aquellas que sufren de sudoración excesiva. No obstante, es posible sacar esas manchas de la ropa de uso diario, de sábanas o incluso de la ropa de cama.

Cómo prevenir las manchas de transpiración en la ropa

Se pueden prevenir de la siguiente manera:

Antes de ponerte una remera o camisa, dejá que se seque el desodorante. Puedes usar un secador para acelerar el proceso.

Ponete una camiseta interior para evitar que la otra se manche.

En el mercado hay desodorantes que no tienen aluminio, de esta forma evitarás que te provoquen manchas cuando reaccionen con el sudor.

Si al momento de lavar una prenda observás que tiene una mancha de sudor, secá la ropa al sol.

Formas de quitar manchas de transpiración en la ropa de color

Vinagre blanco

Colocá en una olla 2 tazas de agua junto con 4 cucharadas de vinagre blanco y mezclalo hasta que queden los líquidos diluidos. Luego, mojá la mancha hasta que quede bien empapada de esta mezcla y deja que actúe durante 30 minutos.

Bicarbonato para las manchas amarillas

Debés mezclar una cucharada de bicarbonato con agua hasta lograr una pasta que tienes que aplicar sobre la mancha. Después de 20 minutos, en los que el bicarbonato hará su acción, podés lavar tu prenda con normalidad y la mancha desaparecerá.

Productos antimanchas

KH7 Sin Manchas Oxy elimina el problema a la primera y, lo más importante, elimina los olores. Estos productos se pueden utilizar con pulverizador, lo que los dota de una aplicación muy sencilla y lo mejor es que podrás utilizar el producto para todo tipo de manchas.

Cómo sacar manchas de transpiración en ropa oscura

Bicarbonato de sodio

Mezclá 4 cucharadas de bicarbonato en un vaso de agua tibia. Colocá esta mezcla en las manchas blancas y amarillas, ya sean en las axilas o en los cuellos de la camiseta. Le puedes agregar una cucharada de vinagre para potenciar su efecto.

Amoníaco

Mezcla amoníaco y agua y para esparcirlo en la ropa, deberás utilizar una esponja empapada con el líquido. Frotá para quitar las manchas y luego podrás lavarla como lo haces habitualmente en el lavarropas.

Pasta de dientes

Contienen peróxido, un producto químico que también es bueno para eliminar las manchas de sudor en la ropa. De hecho, es especialmente efectivo en las prendas oscuras o de color negro.

Aspirinas

La aspirina tiene una composición alcalina que puede actuar contra estas manchas. Picá 2 de estas píldoras en un recipiente con agua tibia y sumergir en ella la prenda manchado por 2 horas. Luego, frotá las manchas y lava la ropa como lo haces de forma habitual.

Cómo sacar manchas de transpiración en ropa blanca

El peróxido de hidrógeno es un producto que al descomponerse, elimina los residuos que provocan las manchas amarillas y oscuras en la ropa blanca. Mezclá mitad agua mitad peróxido y sumergí la prenda durante 30 minutos. Luego, lava la prenda en agua fría y déjala secar al sol durante 30 minutos más.

Otra alternativa es mezclar el detergente un una taza de bicarbonato. Elimina las manchas de sudor y también evitará que hagan mal olor.

Los productos a base de oxígeno activo sirven a la perfección para eliminar las manchas de sudor en la ropa. La recomendación: KH7 Sin Manchas Oxy, por su fácil aplicación y su fórmula con mayor cantidad de oxígeno activo.

El jabón que utilizas en el lavarropas también te servirá, pero lo que debemos hacer es verterlo en las zonas manchadas, humedecerlas en agua y ponerlas al sol. De este modo, cuando pongas la prenda a lavar el detergente ya habrá actuado localmente y se potenciará su efecto.