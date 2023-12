Tras el incendio, se reprograman los turnos del tomógrafo

Luego del siniestro ocurrido a la madrugada de este martes que tuvo como protagonista al tomógrafo, y mientras se aguardan declaraciones de directivos del nosocomio capitalino, se comunicó que los turnos asisgnados para el tomógrafos van a ser reprogramados.

Así lo indicaron desde la cartera sanitaria, marcando que “los pacientes que tengan turnos para la realización de estudios con el tomógrafo del Hospital San Juan Bautista, serán reprogramados a causa de un corto circuito, que si bien no afectó al aparato, requiere de que personal de Mantenimiento trabaje en el área”. De esta manera, siendo esta la úniva voz oficial desde el centro de salud, se confirma desde el hospital que solo fue “un corto circuito” y que el aparato no fue afectado, no obstante las citas para los estudios ahora van a tener modificaciones.

Luego se indicó que “el resonador está funcionando con total normalidad. A la brevedad, cuando se cumplan las tareas de requeridas, también se pondrá operativo tomógrafo”.