Tras la reapertura, el debate ahora es el nombre: ¿Polo Giménez o Cuesta El Portezuelo?

Luego del traspié que desdibujó el gran acto de reapertura, las reservas para la Hostería Cuesta El Portezuelo están activas desde este lunes a la tarde, con la salvedad que solo se pueden hacer por WhatsApp o consultando en el sitio oficial en la red de Instagram. Allí y en rigor de verdad, se verificó la avidez por obtener información y fechas para los venideros fines de semana. De manera y a pesar de la primera falta grande de comunicación sobre la verdadera fecha de recepción de los turistas, todo parece estar encaminado para la comuna de Valle Viejo.

“Nos complace informarles que, a partir de ahora, las reservas en nuestra hermosa Hostería Cuesta El Portezuelo, ya están disponibles. Siempre hemos deseado ser parte de sus experiencias memorables y ahora estamos listos para recibirlos con los brazos abiertos. ⁣ Además, nuestros servicios de alojamiento, restaurante y cafetería estarán completamente disponibles a partir del 9 de junio”, reza la publicación.

Pero, como siempre, cuando un tema se soluciona, otro aparece. Y esta no es la excepción. El debate ahora no es la fecha sino el nombre de la hostería. Y sobre esto ni la municipalidad que conduce Susana Zenteno y el mismo Gobierno provincial se ponen acuerdo. Al momento de promocionar la reapertura, en las redes sociales de ambos organismos, el primero hacía referencia a Hostería El Portezuelo, mientras que el otro a la Hostería Polo Giménez. El detalle no es menor, ni mucho menos porque la imposición de este último nombre fue dada en 2.009 y es justamente en homenaje al autor de la zamba Paisaje de Catamarca.

Ahora parece que como todo se renueva, el nombre es parte de eso. El detalle, es que la imposición de este ilustre nombre fue mediante ley y, obviamente, no se puede cambiar o revocar, sino no es por medio de otra ley.

Instalado el nuevo debate, la explicación desde la comuna chacarera es un tanto ambigua. Fue el secretario de Gobierno, Rolando Contreras el encargado de tratar de aclarar el tema, quien en principio reconoció que el nombre original es “Polo Giménez”, para luego indicar que el criterio que se estableció, en función de una mirada más de marketing, fue el de optar por “Cuesta El Portezuelo”. Y lo ratificó indicando que “el municipio, desde el punto de vista turístico y comercial tomó en cuenta la importancia de la marca” El Portezuelo", como referencia turística de la provincia y por eso se ha entendido que es mejor nombre para la venta del producto desde lo comercial".