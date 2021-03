Tras el relevamiento de Ambiente no hay "hipótesis plausible" sobre la mortandad de peces

Personal técnico de la Dirección Provincial de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas y de Fiscalización de la Secretaría de Medio Ambiente, se dirigió al Dique Sumampa ubicado entre los Departamentos Paclín y Santa Rosa, a los efectos de realizar una inspección ocular y tomar muestras de agua y peces, luego de reportarse la aparición de estos en el día de ayer.

Se realizó un recorrido completo por los alrededores del espejo en búsqueda de ejemplares muertos, del que estuvo presente el director de Biodiversidad y Areas Naturales Protegidas Carlos Barrionuevo.

El hecho que fue alertado este viernes no es nuevo. En los últimos años, el fenómeno se repite en el misma época del año. En tanto, desde el organismo se confirmó que se registró la presencia de varios peces muertos pertenecientes a diversas especies, entre ellas Pejerrey, Palometa y Mojarras, de diferentes tamaños y grupos de edades. En su mayoría presentaban un estado de descomposición que evidenciaba unos 2 o 3 días de muerte. Los ejemplares fueron colectados y colocados en alcohol al 10% para su posterior análisis en laboratorio y la posible determinación de causa de muerte.

No fueron encontrados peces muertos en todo el espejo ni en toda la costa, sino en una porción de esta que va desde la desembocadura del río La Viña a la del río Sauce Mayo. No se halló evidencia visual de algún afloramiento algal superficial actual, aunque en una conversación mantenida con un pescador local señaló que en los días anteriores a este evento sintió olor a gamexane (algo muy relacionado con afloramientos algales).

Sin hipótesis firme

También se realizó la toma de muestras de agua que serán analizadas en el Laboratorio de la Secretaría de Agua de este mismo Ministerio, paralelamente también se midieron in situ algunos parámetros fisicoquímicos del agua (Temperatura, Conductividad y Ph), como así también se verificó un aumento significativo de la cota del espejo fruto de las lluvias recientes, por lo que el nivel del dique se ha visto incrementado notablemente, casi hasta alcanzar el nivel del vertedero.

En coincidencia con la diversidad de peces muertos hallados no puede descartarse alguna intervención antrópica en este evento mediante la utilización de bombas de cal, carburo u otra forma de muerte que suele ser utilizada por personas inescrupulosas para hacerse de ejemplares. Esta práctica ilegal, sancionada por la autoridad de aplicación, no discrimina especies, razón por la cual no puede desecharse en este caso puntual.

Una vez realizados los estudios de laboratorio y el análisis de las distintas variables que normalmente afectan a peces exóticos en embalses artificiales permitirán la elaboración de una hipótesis causal más plausible. No se puede descartar una posible disminución del oxígeno disponible por el aporte de sedimentos que ingresó con el aumento del caudal de los arroyos y ríos tributarios del embalse.

Veda

En virtud de un principio precautorio, la Secretaría de Medio Ambiente que tiene a cargo el Ing. Ambiental, Ricardo Robador, dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la provincia procedió a vedar para la pesca este dique durante este fin de semana. Resolución que se mantendrá hasta que no se garanticen las condiciones ambientales y ecológicas necesarias para garantizar la pesca deportiva y el consumo humano.