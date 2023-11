Tras una borrachera, perdió su pierna ortopédica y la buscó por dos días

Los vecinos de la localidad de Villa del Rosario en Córdoba quedaron impactados después de enterarse de un episodio confuso: un hombre se emborrachó y perdió su pierna ortopédica.

Dos días después, en la mañana de este miércoles, una mujer encontró la prótesis en la calle y, ante el misterio, decidió acercarla al hospital para encontrar a su dueño. Una vez localizado, admitió que había tomado de más y que no sabía dónde la había dejado.

"La tenemos acá, estamos esperando que aparezca el dueño", anunciaron a los medios locales el personal del centro de salud donde tenían la pierna ortopédica. El misterio terminó cuando apareció un carpintero de 49 años admitiendo que le pertenecía, confesó que la noche del martes "bebió de más" y que se había sacado la prótesis para estar más cómodo. Luego, la apoyó en un costado y se la olvidó cuando se volvió a su casa. "No sé dónde la dejé", pronunció.

"Sí. Me chupé y la perdí la pata. Me chupé y no sé dónde la perdí. Ahí está, mirá vos", reveló con franqueza en un audio que se hizo viral en redes sociales.

De acuerdo al relato del hombre, hace seis meses le amputaron la pierna por un accidente que sufrió: "Me caí de un techo al que me subí apurado porque escuché ruidos y pensé que me querían robar. Estuve en coma", explicó.