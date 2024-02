¿Tu celular anda lento? mirá las dos claves para mejorar su rendimiento

Si tu smartphone Android se volvió lento o ya no funciona tan bien como cuando recién lo compraste, no te preocupes, es un problema común que puede tener varias causas y un puñado de soluciones.

No importa si sos un usuario principiante o un experto en tecnología, aquí te presentamos las herramientas necesarias para que tu Android vuelva a volar junto con las dos claves mejorar el rendimiento de tu dispositivo.

¿Cuáles son las causas más comunes de la lentitud en un celular con Android?

La falta de espacio de almacenamiento, las aplicaciones que consumen recursos en segundo plano, las animaciones innecesarias y un sistema operativo desactualizado son las causas principales de ralentización de tu celular.

Las dos claves para mejorar el rendimiento de tu Android

1. Reiniciá tu dispositivo

Antes que nada, si tu celular anda lento, reinicialo. A veces, la solución más simple es la más efectiva. Un simple reinicio puede cerrar aplicaciones en segundo plano que consumen recursos y liberar memoria RAM, mejorando la fluidez del sistema.

2. Liberá espacio de almacenamiento

Un celular con poco espacio disponible puede funcionar con lentitud. Eliminá las aplicaciones que no uses, fotos y videos antiguos, archivos descargados y cualquier otro contenido que no necesites. Podés usar una aplicación de limpieza para ayudarte a encontrar y eliminar archivos basura, o hacerlo de manera manual, para asegurarte que no borres nada importante.

También podés valerte de la función de limpieza de almacenamiento, que ya viene integrada en Android. Este programita sirve para eliminar archivos temporales y la memoria caché de aplicaciones. Estas dos tareas son importantes para incrementar la velocidad de tu smartphone.

Otras soluciones para que tu celular funcione más rápido

Actualizá el sistema operativo y las aplicaciones

Las actualizaciones de Android suelen incluir correcciones de errores y mejoras de rendimiento. Asegurate de tener instalada la última versión. También podés verificar que las aplicaciones que más usás sean las oficiales y estén actualizadas.

Desactivá animaciones

Especialmente en celulares con algunos años de uso, las animaciones del sistema operativo y las aplicaciones consumen recursos y afectan el rendimiento. Podés desactivarlas en la configuración de tu dispositivo para mejorar la velocidad y la fluidez.

Utilizá una solución de seguridad

Existen varias opciones de antivirus, muchos gratuitos, que sirven para hacer un monitoreo de tu celular y detectar malware o programas maliciosos que pueden estar ralentizando el dispositivo.

Restablecé el celular a la configuración de fábrica

Si todo lo anterior no funciona, un último intento podría ser restaurarlo a configuración de fábrica. Eso hace que el celular vuelva al estado en que lo encendiste la primera vez. Esta opción eliminará todos tus datos, por lo que es importante que hagas una copia de seguridad antes de hacerlo.

Consejos adicionales