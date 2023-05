Tucumán: objetaron ante la Corte el llamado a elecciones para el 11 de junio

Los dos partidos que integran Juntos por el Cambio (PJS y CREO) concurrieron a la Justicia ante el nuevo llamado a elecciones que realizaron para el 11 de junio próximo en Tucumán, sosteniendo que la medida es inconstitucional, según lo establecido en el artículo 43 de la Constitución Provincial. El citado artículo establece: “El Poder Ejecutivo convocara a elecciones públicamente, por lo menos con sesenta días corridos de anticipación a la fecha señalada para su realización”.

El recambio de autoridades se produce el 29 de octubre y, según los opositores, los comicios deberían realizarse en agosto. Ante este panorama, el partido CREO interpuso una acción de amparo ante la Corte Suprema para cuestionar el adelantamiento de los comicios en Tucumán y solicitar que se suspenda este nuevo llamado a elecciones.

“Como ha hecho CREO desde el primer momento, sostenemos y sostuvimos que Nacif no podía ser candidato y que las elecciones debían ser en agosto, porque acá no se trata de un tema de fechas, acá lo que tenemos que hacer es que de una vez por todas se entienda que no hay nadie que esté por arriba de la Constitución y la ley”, dijo Paula Omodeo diputada Nacional por ese partido.

“Nosotros como partido, y en mi caso como diputada, queremos hacer cumplir la Constitución de Tucumán. Nos tenemos que acostumbrar a que para vivir ordenadamente tenemos que cumplir las leyes y que no hay nadie que está por encima de la ley”, expresó. “Estas jugadas políticas o de oportunismo político nos llevan al lugar donde Tucumán está en el día de hoy. Entonces, por eso nosotros no solamente lo hemos presentado ante el gobierno provincial, sino también una acción de amparo ante la Corte", finalizó.

En tanto desde el Partido de la Justicia Social (PJS) ya habían planteado la inconstitucionalidad del llamado del 14 de mayo, y plantearon un hecho nuevo: la convocatoria para el 11 de junio.

Vale aclarar que las elecciones el 14 de mayo ya se habían suspendido por una cautelar interpuesta por el PJS y que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar.