Tucumán: las Unidades de Terapia Intensiva están colapsadas en el interior de la provincia

El sistema de atención pública y privada de salud para pacientes graves con covid-19 está colapsado en el interior tucumano. Las Unidades de Terapia Intensiva (UTI) se encuentran repletas; y personas desesperadas intentan conseguir camas para un familiar enfermo. La gravedad de la situación la pone de manifiesto el caso del paciente Luis Morales. El hombre, de Concepción, falleció alrededor de las 14.30 en la guardia del hospital “Miguel Belascuain", de esa ciudad del sur. Había ingresado antes del mediodía, con un cuadro severo de neumonía. No pudo ser ingresado a UTI debido a que no había camas desocupadas. “El médico nos dijo que su vida dependía con urgencia de una respiración asistida. Pero ni aquí ni en ningún otro centro asistencial conseguimos cama. El desenlace fue previsible”, contó acongojado Raúl Quintero, cuñado de la víctima. “En la sala, mientras deambulamos para lograr un lugar para su internación, se comenzó a poner morado ante el déficit de oxigeno. No logramos nada”, se lamentó una sobrina.

Dramas similares se presentan todos los días, según dijeron parientes de otros enfermos. “Se está dando lo que hemos venido advirtiendo desde hace tiempo. Hay que cuidarse para evitar llegar a situaciones extremas. Pero la gente sigue sin respetar la normas de bioseguridad; y algunos, de fiesta”, puntualizó Rodolfo Cecanti, director del hospital “Miguel Belascuain”. “En estos momentos tenemos 12 respiradores disponibles. Lo que no hay son camas en las UTI. Se está tratando de atender en los shock rooms, de acuerdo a las prescripciones del médico. Es algo de emergencia”, añadió. Los desbordes en los hospitales se hacen cada vez más notorios de la mano del crecimiento de los casos de covid-19. La mayoría de los contagios se producen en reuniones sociales.