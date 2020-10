Turf y salones de eventos: Palladino dijo que no se habilitarán mientras no se pase a Verde

En la jornada de ayer, la vecina provincia de La Rioja anunciaba que liberaba el tránsito para pacientes recuperados de Covid-19. La novedad solo duró un par de horas y sobre esta situación comentó la ministra de Salud de la provincia, Claudia Palladino. Según el criterio de la funcionaria, una decisión de este tipo no es posible que se tome en la provincia, por cuanto “hay situaciones epidemiológicas y de inmunidad que todavía están en estudio a nivel nacional e internacional con respecto al coronavirus”.

Luego, y en vista a la posibilidad de nuevas habilitaciones, sobre todo teniendo en cuenta el reclamo latente de otros grupos sociales que atraviesan una delicada situación económica, Palladino no aventuró que se fuera a dar una respuesta positiva. En este plano se encuentran los trabajadores de los salones de eventos y de las carreras de caballos, dos grupos que han anticipado para hoy en sendas movilizaciones.

Al puntualizar sobre estos casos, la ministra dijo, y teniendo en cuenta que en estos momentos la provincia se encuentra en Amarillo, que el turf, por caso, solo se podría habilitar si se vuelve a Verde. Acotó, no obstante, que esta determinación no es solo responsabilidad de su ministerio, sino de la nueva comisión integrada por los colegios profesionales. Luego, y sobre el protocolo enviado por los responsables de esta actividad, dijo: “Acá llegó y fue observado. Se le hicieron modificaciones. Falta la opinión de la Comisión de Salud, que es lo que nos pidió el gobernador para después asesorar al COE provincial, para tomar decisiones. Así es como se trabaja, sino parece que hay malos y buenos”.

Otra negativa tendrían también los salones de eventos. Al respecto, la titular de la cartera de Salud refirió: “Nosotros entendemos que la situación no es sencilla para nadie, pero nuestra tarea es poder lograr el equilibrio justo y que no esté en riesgo la salud de toda la comunidad. Las personas tienen derecho a manifestarse”. Y al puntualizar, sentenció: “Nosotros evaluamos y le buscamos la vuelta para que todos puedan seguir trabajando, pero las actividades que agrupan a muchas personas en lugares cerrados, no se pueden habilitar. Son las últimas en habilitarse porque son las de mayor riesgo epidemiológico”.



Sobre Godoy

Palladino, luego, opinó sobre las declaraciones del director del Monovalente “Carlos Malbrán”, quien había alentado el regreso de algunas actividades deportivas al aire libre y hasta la vuelta a clases, esto en bien de la salud psicológica de los niños. Ante esto, la ministra reconoció que aún no se comunicó con el Dr. Godoy sobre esta situación, pero dejó entrever su sorpresa al indicar: “Él sabe que hacemos un esfuerzo grande para que no se congestione el sistema. Así que seguramente le consultaremos su opinión para poderla poner en la mesa de esta Comisión de Salud”.