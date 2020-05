Lo confirmaron a través de un comunicado:

La intersindical docente integrada por Uda, Ateca, Sidca, Sadop y Suteca se retiraron de la Comisión de La Reforma Estatutaria por considerar que no tiene categoría paritaria. A diferencia nacional donde se restituyeron luego de cuatro años de suspensión.

Creemos y queremos que se respete la voluntad de la base docente que en su gran mayoría solicita. Que esta reforma se realice con la consulta a los docentes en general y dentro de los establecimientos educativos en tiempos de actividades normales y presenciales.

Con el agravante que estamos en un estado de espera de una paritaria trunca. En estado de conciliación obligatoria.

Estamos dispuestos a realizar nuestros aportes oportunos y necesarios

Siempre y cuando se respeten feacientemente nuestros derechos adquiridos. Y que se garanticen en forma textual en el ámbito legislativo

Donde los representantes del pueblo. Formulen leyes en coherencia y en consecuencia de soberano y no a espalda de realidad tan virtual por estos tiempos

Una pandemia pasa y las leyes quedan. No queremos ser cómplices de seudo reformas que se transformen en un ajuste para los trabajadores de la educación.