UDA reclama la reapertura de la paritaria: el pedido va a "partir desde el 50%

La crisis económica sigue empujando los reclamos gremiales y en nuestra provincia, aunque desde la Provincia sostienen que lo acordado con el sector docente ha sido muy bueno, este pensamiento no es compartido por lo menos con dos entidades del sector. Sabido es que la Intersindical ya no funciona con un solo criterio, sino que desde hace dos paritarias, vota por mayoría y no por unanimidad. En la disidencia están SUTECA y UDA.

Este último gremio es el que ahora apura la reapertura de la discusión salarial, aduciendo que la creciente crisis económica ha dejado muy detrás lo acordado y que el sueldo de un docente no puede afrontar el día a día. Así lo indicó a La Unión, Nancy Agüero, secretaria general de este sindicato, considerando que “lo que pedimos es porque justamente nosotros no firmamos el acuerdo anterior, por considerarlo insuficiente. En este punto debemos recordar que se cerró en un 21%, que se divide en un 12% para el mes de octubre y un 18% para el mes de noviembre. Ahora, y teniendo la situación económico-financiera, tanto de la provincia como del país, es que consideramos que se hace una recomposición salarial, habida cuenta que este proceso erosionó este salario”.

Agüero seguidamente apuntó al Ministerio de Trabajo, por cuanto indicó que a pesar de haberse solicitado una garantía para que las paritarias se desarrollarán desde el consenso, esto no se logró por cuanto lo aceptado por la mayoría fue la propuesta impuesta desde el Ejecutivo. “Lo que se pretendía en aquel momento fue que no hubiera una propuesta compulsiva, en donde solo hay una participación de los gremios solo para solo modificar en forma parcial los porcentajes”, deslizó. Es por eso que desde UDA marcan que trabajan para ir en contra de esta conformidad y que van por “una movilidad social ascendente para los trabajadores de la educación”.

Por el 50% de aumento

Con la prioridad puesta en la reapertura de la paritaria, sobre la que aún no tienen respuesta de parte tanto del Ministerio de Trabajo como de Educación, el gremio apura que esto se logre y de esta manera no solo analizar lo salarial sino también otros temas pendientes laborales. A la hora de poner un valor al pedido que van a formular, adelantó la secretaria general de UDA, que “estamos manejando algunas propuestas que pueden partir desde el 50%”.

Agüero apuntó, para dar mayores razones a su pedido deslizó que el sector docente “no tiene que estar excluido”, esto luego de la última actualización para el resto de la Administración Pública. “El sector docente debe ser considerado. Se debe hacer una paritaria abierta, conforme a los tiempos que estamos viviendo. Nosotros queremos un salario conforme a los tiempos que estanos atravesando y el salario que percibimos actualmente no es suficiente”. En este punto, recordó lo propuesto en la paritaria anterior, como ser la eliminación del tope salarial, la actualización del nomenclador docente y la restitución del estado docente, punto que hace la diferencia entre la dedicación exclusiva y la dedicación funcional.