Un avión que había partido desde Jujuy aterrizó de emergencia en Córdoba

Un avión de Aerolíneas Argentinas que había partido desde San Salvador de Jujuy a las 7.20 de este domingo debió aterrizar de emergencia en la ciudad de Córdoba a las 8.45. La aeronave AR-1471 habría tenido un desperfecto en un motor, según informó Infobae.

“Debido a ese desperfecto, hubo un desbalanceo en el consumo de combustible, es decir, un motor consumió más que el otro. Más allá de eso, aterrizó normalmente en la alternativa siguiendo el procedimiento”, explicaron a este medio las mismas fuentes.

Además, aclararon que “no hubo pérdida de combustible, tal como se mencionó en redes sociales y en algunos medios”.

Si bien en la página de Aeropuertos Argentina 2000 no se reportó el inconveniente, la web de Flight Radar, que comparte en tiempo real el estado de los vuelos de todo el mundo, informó que el AR-1471, que tenía como destino final Aeroparque, en la Ciudad de Buenos Aires, fue desviado a Córdoba, según publicó El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, desde Aerolíneas Argentinas indicaron a este medio que: “80 de los 132 pasajeros llegaron a Buenos Aires en un avión que aterrizó 12.50 proveniente del aeropuerto de 'Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella' de Córdoba. El resto fue reubicado en otros vuelos”.

Según el portal La Voz, debido al aterrizaje de emergencia de la aeronave de Aerolíneas en el aeropuerto cordobés, la empresa JetSmart tuvo que cancelar su vuelo WJ 3267, que despegaba a las 7.58 e iba rumbo al Aeroparque Jorge Newbery. No fue el único.

La publicación cordobesa indicó que se reprogramaron otros vuelos y demoraron en salir algunos de la compañía Flybondi. En diálogo con ese portal, dos pasajeras de origen uruguayo que habían viajado a Córdoba el miércoles pasado para participar de un congreso internacional de cuidados paliativos, dijeron: “Compramos los pasajes con mucho tiempo de antelación, incluso, sacamos el pasaje de regreso bien temprano por cualquier contingencia que pudiera surgir”.

Y agregaron: “Tenemos pasajes para volvernos a Uruguay en Buquebus esta noche, y los vamos a perder. La empresa nos ofrece reprogramar el vuelo cancelado recién para mañana. No nos pagan hotel, no nos pagan comida, no nos brindan ninguna otra solución alternativa”.

También, como corolario, se quejaron: “Tenemos que salir a buscar niñeras para que se queden con nuestros hijos para esta noche, son nenes de 7 y 8 años. Nos genera un problema enorme no poder volvernos hoy”.

Con Avianca y Gol

A fines de octubre, el Grupo Abra, conformado por las compañías aéreas Avianca (Colombia) y GOL (Brasil), anunciaron la firma de un memorando de entendimiento (MoU) con Aerolíneas Argentinas, con el fin de fortalecer sus operaciones en cada uno de los países y en Latinoamérica.

“Asociarnos con Abra y poder trabajar en una planificación y estrategia conjunta que nos permita crear mejores redes, más conectividad y, en definitiva, un mejor producto, es fundamental tanto para Aerolíneas Argentinas como para GOL y Avianca. Estoy seguro de que este acuerdo va a impulsar aún más el crecimiento del mercado aéreo de toda la región”, expresó el director comercial de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo.

Mientras que el CEO del Grupo Abra, Constantino de Oliveira Junior explicó que se busca “lograr que más personas en América Latina vuelen en avión a mejores tarifas, con más destinos, frecuencias y conexiones más prácticas”.

(Fuente: Infobae)