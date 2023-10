Un bebé lleva los nombres de dos animes icónicos: Dragon Ball y Los Caballeros del Zodíaco

En Argentina hay más de 5 millones de nombres distintos registrados, muchas veces se ven inspirados por novelas del momento, por hechos históricos, como un Mundial de Fútbol, o simplemente por herencia familiar. Esta diversidad en los nombres refleja la historia,la cultura, y la creatividad de los habitantes.

Dos habitantes en particular, de la provincia de Santa Cruz, Río Gallegos, han decidido poner dos nombres particulares a su primogénito, unos nombres que hacen referencia a dos personajes de dos animés que marcaron una generación, o el comienzo de un movimiento cultural que está expandiéndose cada vez más.

El 14 de julio en la provincia de Santa Cruz, nació Milo Gohan, los nombres que hacen referencia a dos animés mundialmente reconocidos.

Talita Buchhorst y Mauro Castillo son una pareja consolidaron la formación de su familia tras el nacimiento de su hijo. Él, fanático de Los Caballeros del Zodiaco desde el 95, y ella desde pequeña de Dragon Ball, “lo miraba con mi viejo y desde ahí nació el fanatismo”. Amaron tanto sus personajes, que decidieron poner en su hijo un pedacito de cada animé.

Milo como primer nombre en referencia al personaje de Los Caballeros del Zodiaco. En el animé, es el Caballero Santo de Oro de la constelación de Escorpio, uno de los doce guerreros más poderosos. Tiene el cabello azul, ojos azules, y viste la armadura dorada que representa al escorpión. Se lo muestra en los episodios como un caballero orgulloso, leal y valiente, que respeta a sus adversarios y a sus compañeros.

Gohan, de segundo nombre hace referencia al hijo mayor de Gokú, el protagonista de Dragon Ball. Es mitad humano y mitad saiyano, una raza extraterrestre de guerreros con poderes sobrenaturales. Gohan tiene el pelo y los ojos negros, y suele llevar un traje de artes marciales. A veces también usa un disfraz de superhéroe llamado Gran Saiyaman para ocultar su identidad.

La idea de elegir para un hijo un nombre de esta índole, estuvo siempre presente para los padres de Milo. “Cuando sos chico es tu sueño, ser Goku o Gohan”, dijo la madre, que añadió que pensaron en ponerle otro nombre más “arriesgado” pero no se lo permitieron, “yo cuando era más chica incluso pensaba en ponerle Tronx, pero es muy extravagante”. Además, “no le podía poner un nombre muy japonés, tenía que buscar un nombre que combine con mi apellido (Castillo). Y le dejamos Gohan de segundo para que de grande si le gusta lo use”.

El personaje de Gohan hace referencia a un niño inteligente y bondadoso que ama a su familia y amigos. Sin embargo, cuando se enfrenta a una amenaza que pone en peligro a sus seres queridos o al planeta Tierra, muestra una gran valentía y determinación para luchar.

“A los de nuestra edad para abajo, les encanta el nombre. Muchos nos dicen, como me hubiera gustado que mis viejos me pongan así”, comentó la madre orgullosa del nombre que eligieron. Para los más jóvenes un hecho así quizás es más común y se lo toman con mayor libertad, sin embargo a los mayores les puede costar un poco más comprender lo que el fanatismo puede llegar a generar. “Mucha gente mayor nos reta. Mis viejos por ejemplo, lo pensaron más hasta que lo terminaron aceptando“, contó Talita.

Gran parte de los que escucharon el nombre por primera vez no se dieron cuenta del trasfondo: “La mayoría de la gente no sabe que viene de Dragon Ball. Los que no saben nos dicen, que lindo nombre, que original. Hasta que les decís de dónde viene y les cambia la cara. Pero por qué no le voy a poner algo que a mí me gustó toda la vida”, indicó la madre.