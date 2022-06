Un chef escrachó a Viviana Saccone, Virginia Gallardo y otros famosos que le pidieron comer por canje

El reconocido chef Dante Liporace utilizó sus redes sociales para exponer a dos famosas que quisieron comer en sus restaurantes de la Ciudad de Buenos Aires a cambio de canje, es decir, no pagar la comida y retribuir con historias de Instagram.

En la primera publicación, el profesional compartió una conversación en donde una persona (a la que tapó su identidad) le propuso: "Hace un rato me escribió Viviana Saccone, si le podía conseguir para ir mañana al mediodía a Molusco. Son cuatro personas. Por canje".

"No gracias, no nos interesa", fue la contundente respuesta del chef, que en Twitter comentó al respecto: "¿Pero esto es joda?".

Pero Saccone no la única escrachada por Liporace, ya que minutos más tarde subió un nuevo chat en la que una nueva famosa quedó en el centro de la escena. "Me escribió por WhatsApp Virginia Gallardo pidiéndome restaurante. Si le puedo conseguir para ir mañana al mediodía, son cuatro personas", le consultó un supuesto allegado a la actriz.

"A cambio Virginia les sube historias en su Instagram mostrando comida y lugar", agregó, a lo que el chef contestó: "No hacemos ese tipo de acciones".

Ambos mensajes generaron una fuerte repercusión, tanta que una de las implicadas no se quedó callada y salió a responder. Se trata de Saccone, quien escribió en Twitter: "Un señor a quien no conozco anda diciendo que yo le pedí ir a comer a su restaurante. Voy a averiguar quien es y donde cocina, porque la energía se traslada a todo lo que se hace y yo trato de no consumir comida chatarra".