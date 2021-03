Un test argentino detecta qué pacientes de Covid-19 necesitarán terapia intensiva

Un chip, que en menos de cinco minutos detecta qué pacientes graves de Covid-19 podrían requerir cuidados intensivos, fue diseñado con apoyo económico del Estado por una startup especializada en nanobiotecnología, creada en 2019 por tres investigadores y emprendedores argentinos, se informó oficialmente.



"Desarrollaron un test para detectar a tiempo si un paciente Covid+ irá o no a terapia intensiva", tuiteó el Ministerio de Desarrollo Productivo.



"@GisensB recibió $3,5 millones del Programa Soluciona y creó una tecnología que permite detectar en cinco minutos y con una gota de sangre si un paciente está en proceso de desarrollar una ´tormenta de citoquinas´, una de las mayores causas de mortalidad", continuó el hilo de la cuenta oficial de la cartera a cargo de Matías Kulfas.

Gisens Biotech fue fundada en 2019 por María Florencia Piccinini, Esteban Piccinini y Luis Pierpauli que habían comenzado a desarrollar la tecnología bautizada por la empresa como "Zaphyrus" que permite el biocensado para detectar moléculas biológicas en base a biosensores de grafeno y microelectrónica.



El Chief Strategy Officer de Gisens Biotech, Luis Pierpauli, contó a Télam que "la empresa es una start up especializada en nanobiotecnología formada en 2019 que había comenzado a trabajar en un dispositivo portátil para medir la función renal en pacientes con patologías renales; cuando aparece la pandemia de Covid-19 decidimos reconvertir la tecnología en la que veníamos trabajando para ayudar a la coyuntura que enfrentaba el sistema sanitario".



Y apuntó que "esta tecnología puede utilizarse para muchas cosas, en este caso para esta prueba que puede predecir con un alto grado confiabilidad cuando un paciente con Covid-19 va a requerir cuidados intensivos debido a la aparición del fenómeno conocido como 'tormenta de citoquinas'".



Cómo funciona el chip

Pierpauli indicó que "la 'tormenta de citoquinas' es una complicación frecuente y una de las principales causas de mortalidad en los pacientes con cuadros graves de Covid-19, consiste en una exacerbación de la respuesta inmunológica que monta el organismo en contra de la infección del SARS-CoV 2, en donde el exceso de intermediarios inmunológicos (citoquinas) producen efectos nocivos en el organismo.



"Este nanochip lo que hace a partir de una gota de sangre del paciente es detectar en cinco minutos los dos biomarcadores que tienen mayor nivel predictivo a la hora de estimar si una persona va a presentar una 'tormenta de citoquinas'; esto es clave porque es un fenómeno tratable para evitar el desenlace fatal, pero para tener éxito los tratamientos deben comenzar en estadios tempranos del fenómeno", añadió.



El emprendedor subrayó que "los procesos para hacer una prueba para estos biomarcadores en un laboratorio cuestan el doble de lo que costaría este chip, y en vez de demorar cinco minutos pueden tardar hasta doce horas".



"Para los médicos que tratan a pacientes graves de Covid-19, tener un test que les permite monitorearlos en tiempo real para predecir si van a necesitar cuidados intensivos es una herramienta que les permite anticiparse y mejorar las posibilidades de tratamiento", enfatizó.



Pierpauli señaló que "este chip tuvo un desarrollo de ocho meses pero seguimos trabajando en hacerle mejoras a la tecnología y esperamos completar en el primer semestre de este año todas las validaciones clínicas necesarias para su comercialización".



Remarcó que "no hay a nivel mundial un producto similar a esto, sabemos de desarrollos que buscan el mismo objetivo basados en otras tecnologías pero no tenemos registro de que ninguno de ellos se esté comercializando; nuestro objetivo es cumplir con todas las validaciones clínicas este semestre y producir en Argentina para exportar los chips terminados".



El emprendedor comentó que "Gisens Biotech tiene convenios de investigación y desarrollo con la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y con el Conicet gracias a los cuales hay un equipo de científicos especializados en nano-biotecnología que trabajan en este proyecto".



"En el año 2020 la company builder Grid Exponential realizó una inversión de capital de 200.000 dólares en nuestra empresa, y cuando comenzamos a trabajar en esta tecnología recibimos aportes no reembolsables de la Agencia I+D del Ministerio de Ciencia por 14 millones de pesos y del ministerio de Desarrollo Productivo por 3,5 millones de pesos", agregó.



En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo destacó en Twitter que "su aporte ayudará a ingresar a tiempo a pacientes graves a la terapia intensiva y así salvar más vidas".