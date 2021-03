Un viernes a puro teatro con las INTervenciones escénicas a Cielo Abierto NOA

Desde el 4 y hasta el 31 de marzo, el teatro ha retomado la escena cultural de la provincia con las INTervenciones Escénicas a Cielo Abierto NOA , que involucra la cooperación y la coordinación entre diferentes espacios y salas culturales, organismos estatales, comunidad artística, intendencias y la representación en Catamarca del Instituto Nacional de Teatro (INT)

El día viernes 12 de marzo dos intervenciones se dieron lugar para el disfrute de todo el público. Por la tarde el grupo Vientos del Sur presentó "Show de Circo" en el espacio cultural La Osera. Sami deslumbró a los más pequeños con un show de malabares colores y burbujas.

Parte del objetivo del ciclo era permitir que los espacios q están fuera del casco céntrico también fueran protagonistas, en este caso el objetivo se cumplió con la presencia de los niños del barrio q pudieron disfrutar de un gran espectáculo.

Por otro lado, en el marco del Mercado de Libros Coordinado por el ministerio de Cultura y Turismo de la provincia, en la Casa de la Cultura, Ronda Vázquez del grupo Infarinato presentó "Antonio Fierro, historia campestre de un gaucho olvidado".

La obra cuenta la historia de un gaucho catucho y su recorrido por la historia. Ronda contó que "volver a presentarnos con este espectáculo siempre es una bendición, siendo del terruño. Antonio Fierro es todo lo que compone Catamarca, con todo lo que he crecido, este personaje surge de mi incursión en el arte del folclore, de la danza, del teatro, en la fusión del payaso, del mimo, del bufón la cual permite construir este personaje".

A su vez, el artista también comentó que "fue una noche mágica, hicimos cruz de sal para que no llueva.... La verdad que me he sentido en familia, acompañado con gente amiga que conozco desde hace muchos años, con la q crecí y con la que aprendí a valorar el terruño".

En ambas presentaciones se hicieron entrega de certificados por parte del representante en Catamarca del Instituto Nacional del Teatro (INT) Manuel Ahumada Salas, Fabiana Bustos directora de Cultura Municipal, Carolina Paradela representando al espacio La Osera . Así mismo junto a Salas y Bustos, Daiana Roldán Secretaria de Gestión Cultural de la provincia, y Augusto Pastore de la Cooperativa Cachalahueca , en la Casa de la Cultura.