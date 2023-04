Una andalgalense ganó tres millones en el bingo

Una gran noticia sorprendió a la comunidad de Andalgalá en las últimas horas. Liliana Ontivero, una vecina de la localidad, fue una de las afortunadas ganadoras de un importante premio en el conocido bingo "Mi bingo Catamarqueño". Ontivero se llevó la suma de tres millones de pesos gracias a su participación en el sorteo.

En una entrevista con FM LA PERLA, Liliana compartió su emoción al recibir la noticia del premio y reveló su estrategia para elegir el número ganador: "siempre venía comprando 'Mi bingo catamarqueño', y tenía muchas ganas de ganar; el chico que me vendió el cartón ganador es también de Andalgalá Javier Quinteros, y respecto al número siempre sacaba cualquiera, el que me toque y ahora justo saqué un número porque mi marido falleció hace un año lamentablemente y elegí la fecha, y fui el sábado a visitarlo en el cementerio y le pedí a él que me ayude a ganar y se me dio".

Liliana, quien ya se encuentra en la ciudad para hacer los trámites correspondientes, manifestó su felicidad por haber ganado el premio y reveló que su marido fallecido fue a quien le pidió ganar. Su alegría es compartida por toda la comunidad de Andalgalá, quienes celebran con ella este gran logro.