Una deuda de ex-Profe dejó sin servicio de diálisis a un importante grupo de pacientes

Una deuda y una promesa de solución, que no se concretó, tiene en vilo a un importante número de pacientes que deben dializarse, en principio, en un sanatorio céntrico. La semana pasada, habían recibido el compromiso desde la Secretaría de Asistencia en Salud Pública, que conduce Manuela Ávila, quien había garantizado el servicio de diálisis para pacientes del ex-Profe, hasta tanto se resuelva la situación del programa. El tema a solucionar es económico y ahora, se suma un grave inconveniente en la salud de los pacientes.

El corte de servicio del programa nacional Incluir Salud (ex-Profe) a prestadores de la provincia fue denunciado por Ramona Díaz, quien se dializa tres veces por semana, desde hace seis años, quien manifestó que el sanatorio le suspendió el tratamiento. En tanto, desde el Hospital San Juan Bautista, donde debían recibirla, alegan que el servicio está saturado y no tienen lugar para recibir a más pacientes. “Hace seis años que me dializo. Empecé en el hospital y después me pasaron al Pasteur, pero la semana pasada nos hicieron firmar una nota que decía que a partir del 1 de octubre nos quedábamos sin servicio. Ante ello, la llamo a la Dra. Pernasetti y nos dice que en el hospital (San Juan Bautista) no hay lugar porque tienen muchos pacientes. Somos varios los que quedamos sin diálisis. Lamentablemente, una puedo aguantar, pero otra no”, relató Díaz, en diálogo con radio Valle Viejo. Mientras tanto, otro grupo de personas, que también dejaron de percibir el servicio, según lo comentado por la paciente, reclamaron ayer en las oficinas del ex-Profe esperando una respuesta que les garantice la continuidad del servicio.

Reprogramación

Manuela Avila, secretaria de Asistencia en Salud Pública, se había comprometido a hablar con el Hospital San Juan Bautista, para reprogramar los turnos, a fin de acomodar a todos los pacientes para que nadie se quede sin servicio.

“Otras veces vamos reprogramando los turnos o bien incorporamos turnos nuevos. Una vez que eso está realizado, se le comunica al paciente y recién comenzamos a trabajar. Incluso el hospital compró más sillones, a fin de tener la posibilidad de dar soluciones a estos casos”, informó la funcionaria.

El riesgo físico de no recibir el tratamiento es grave . Las consecuencias se dan primero en la caída repentina de la presión arterial, para luego derivar en otros síntomas gastrointestinales, musculares y neurológicos. Pueden llegar a sufrir, a largo plazo, ataques de apoplejía, provocando daños al corazón.