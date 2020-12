Una egresada universitaria tachó la palabra "Patria" y juró su título por "la Matria"

Un nuevo capítulo de la lucha feminista y de género que viene forjándose desde hace años se escribió en la Universidad Nacional de Cuyo. Una estudiante universitaria de Artes y Diseño llamativo y sorprendente juramento, que tiene a las autoridades discutiendo si lo avalan para quien así lo desee de ahora en más, como una nueva forma.

Ana Blanco, la protagonista de esta historia, tachó con lapicera la palabra “Patria” de las propuestas de fórmula de juramento y la cambió por "Matria". En la mayoría de los casos se elige Patria: ya sea por “Dios y la Patria”, por “los Santos Evangelios y la Patria” o solamente “por la Patria y mi honor”.

Ante esto, lo que sucedió el viernes pasado en la UNCuyo se convirtió en un acontecimiento histórico: por primera vez una egresada juró por “la Matria y mi honor”.

Desde la facultad se instrumentaron todos los medios administrativos para que, institucionalmente, el cambio en la fórmula pueda ser oficializado. Si bien fue una resolución solo para este caso en especial, quieren que esté a disposición de cualquier estudiante que lo solicite.

"Me siento muy bien, muy tranquila porque las cosas están cayendo por su propio peso. No esperaba que tuviera tanto alcance. Me entero ahora que es una petición que muchas alumnas vienen haciendo desde hace tiempo, hasta con abogados de por medio, pero no les hacían lugar", declaró la egresada en diálogo con La Nación.