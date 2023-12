Una madre catamarqueña necesita $5 millones de pesos para una operación que le salvará la vida

Todo comenzó con una publicación en redes sociales, su viralización también ayuda a visibilizar un enemigo silencioso que puede afectar a las mujeres: la endometriosis, una enfermedad que tiene origen desconocido, y que puede afectar a una de cada diez mujeres.

Una de ellas vive en una nuestra provincia, y su hija, Viole Morales, dialogó con La Unión para dar a conocer lo que sufre su madre, Silvia Irma, y para quien organizó junto con familiares la colecta para poder llevarla a Córdoba, donde el equipo de profesionales cuenta con las herramientas necesarias para realizarle una cirugía que no solo la ayudará a mejorar su calidad de vida, sino que la salvará.

Antes de llegar a este diagnóstico, Viole nos comenta que todo comenzó en el año 2011 con una peritonitis, en ese año, Silvia Irma no contaba con la cobertura de OSEP, entonces fue a tratar este grave caso de inflamación abdominal en el Hospital San Juan Bautista, no obstante, Viole añade que no recibió la atención adecuada por parte de los médicos de este nosocomio.

Cuatro años más tarde, su condición empeoró, los profesionales decidieron practicar una histerectomia total de útero, una decisión radical considerando que todo comenzó con una peritonitis. Tras la cirugía, realizaron una biopsia a los tejidos extraídos, y los resultados arrojaron que Silvia Irma padecía endometriosis.

"En Catamarca, por la experiencia de mi madre, jamás le comunicaron los médicos que la trataron que significaba esta enfermedad ni la gravedad de la misma, por lo que ella siguió con su vida normal, solo tratada en ese momento con anti inflamatorios, pero en los últimos años los dolores que ella sentía y siente se fueron agudizando cada día más." nos cuenta Viole, evidenciando el hecho de que, a pesar de los avances médicos, la endometriosis continúa siendo una enfermedad silenciosa cuyo diagnóstico temprano es clave para la mujer que lo padece pueda tener una buena calidad de vida.

"Ella siempre fue una mujer demasiada activa, jamas se quedó quieta ni un segundo y el que la conoce sabe como es exactamente, pero esta enfermedad hizo un giro completo en su vida, de los 30 días del mes solo 15 se siente bien y los demás días los dolores se agudizan a tal punto que su salud es incontrastable por los fuerte dolores que provoca esta enfermedad."

Buscando una solución, una ginecóloga les ofreció un tratamiento hormonal que tenía por objetivo aliviar el dolor, no obstante, este tratamiento no surtió efecto, así que continuaron buscando respuestas, y el ginecólogo de cabecera de decidió practicarle una ecografía vaginal. Las imágenes arrojaron que, además de la endometriosis, Silvia Irma tiene un quiste en el intestino.

Este mismo ginecólogo recomienda a la familia que acuda al doctor Dionisi, un especialista de la enfermedad que reside en la provincia de Córdoba, y quien cuenta con las herramientas que los cirujanos en Catamarca no tienen para realizar una cirugía de tan alta complejidad.

El primer paso se completó, lograron contactar con el Doctor Dionisi, revisó el caso de Silvia Irma, y recomendó que realizaran unos estudios específicos, y los resultados de estos fueron que la paciente tiene, en resumen, un Nódulo Endometriosico de Tabique Recto Vaginal con Infiltración de Recto Sigma. Ese es el diagnóstico técnico, pero en palabras simples, Silvia Irma tiene un quiste cancerígeno. Esto fue comprobado por un estudio posterior llamado CA125, recomendado por el mismo especialista cordobés.

Ante la complejidad del diagnóstico, solo tiene una solución: una intervención quirúrgica donde le extirparán el nódulo y parte del colón por laparoscopia. Esta cirugía, donde se incluye honorarios, anestesia, internación de cuatro días, antibióticos, medicamentos y otros servicios, cuesta $5 millones de pesos. Y Viole nos advierte que este "presupuesto tiene validez de un mes. Por ello pedimos la colaboración de todas las personas que puedan ayudar, ya sea aportando desde $100 o donaciones para realizar más rifas. En este momento todo suma, sé que estamos en una situación bastante difícil, pero todo aquel que pueda colaborar ya sea compartiendo la publicación para poder llegar a mas gente se lo agradeceríamos de todo corazón para que mi mamá pueda mejorar su calidad de vida."



Los datos para colaborar y ayudar a Silvia Irma: