Una madre denuncia el pésimo estado de un baño para discapacitados en un supermercado

Una madre catamarqueña utilizó Facebook para realizar un reclamo a un reconocido supermercado de la Capital, donde vivió un tenso momento al llevar a su hijo con discapacidad motriz a uno de los baños que están habilitados para su condición:

“Me siento indignada con VEA de Altos del solar. Mi hijo Imanol quien usa silla de ruedas quiso entrar al baño pero para nuestra sorpresa el baño para personas con discapacidad estaba como depósito.", comienza Fernanda Varela, madre del niño que no pudo acceder a un servicio tan básico como un baño público.

“En los otros baños la silla no entra.” continúa, indignada “ Me sentí con tanta bronca pero aún así respiré y pedí hablar con el gerente. Me dijo que el baño estaba inhabilitado porque la empresa de agua no vino a arreglar. Entonces yo le dije que es una cadena de supermercados que tenia que tener ese baño habilitado ya que en los otros baños la silla de ruedas no entra. Me habló de muy mala manera y me dejó hablando sola. Esto no va a quedar así. Me dijo su nombre pero no su apellido. Es más no se si será su nombre. Por supuesto nadie me lo dijo.”

A pesar de haber vivido un momento angustiante, Fernanda destaca al final de su post el accionar de uno de los miembros de seguridad, quien se acercó para contenerla mientras lloraba “de la bronca”, y además, también destaca que un miembro del sector de limpieza fue al lugar para limpiar y acomodar para que su hijo “pueda usar (el baño) como corresponde.”

“No pedí nada que no corresponda y como dije hasta el día que me muera voy a hacer CUMPLIR LOS DERECHOS DE MIS HIJOS. SI NADIE LOS RESPETA YO ME VOY A ENCARGAR DE QUE SI SE RESPETEN!.” finaliza el reclamo.

Por el momento, a pesar de la viralización del reclamo y que no es la primera vez que Fernanda Varela utiliza sus redes sociales para manifestar la inoperancia a la hora de que sus hijos accedan a derechos básicos, ninguna autoridad del supermercado lanzó algún comunicado oficial respecto a esta situación.