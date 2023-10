Una madre reclama unos audífonos para su hijo y una vivienda digna

LA UNIÓN se acercó a Camila Carrizo, una madre catamarqueña y empleada informal que busca respuestas a sus reclamos: el primero es unos audífonos para su hijo Elías, de 6 años, y diagnosticado con hipoacusia hace dos años. Necesita los audífonos para poder comunicarse con su familia, y con respecto a esto, Camila cuenta con tristeza:

“Si él no escucha, no habla nada. Ayer fue su cumpleaños y estuvo triste, no quería hablar, y no le entendemos porque no habla.”