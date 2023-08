Una maestra se volvió viral por su innovador método de enseñanza de ESI

Durante los últimos días una maestra se volvió viral por el original método en que les enseña Educación Sexual Integral (ESI) a sus alumnos de tercer grado. La docente compartió el video a través de su cuenta de TikTok y maravilló a todos sus seguidores.

Bajo el usuario @eugebarker, escribió junto al clip: “Una canción que vale la pena enseñar a cantar. Hablar sobre la letra como disparador”. Rápidamente su publicación se volvió viral en la red social y recibió un sinfín de comentarios por parte de otras personas que aplaudieron el accionar de la maestra.

En las imágenes se la puede ver a Eugenia al mando de la clase cuando entona la letra de la canción acompañada de sus alumnos, a quienes se los escucha muy entusiastas y alegres. Dicha música fue utilizada como una herramienta poderosa para transmitirle un claro mensaje a los más pequeños sobre en cómo deben imponer límites sobre su cuerpo.

“Te vamos a decir una verdad, es algo que tú necesitas saber. No todos los adultos son buenos y si te incomodan te diremos qué hacer”, comenzó la composición. Seguido a eso decía: “Si alguien se me acerca y me quiere tocar, y aunque lo conozca me incomoda, yo le digo no. ¡Fuerte digo no! Y cuento sin miedo lo que me pasó”. Una maestra se volvió viral por el método en el que les enseña ESI a sus alumnos. (Foto: TikTok/@eugebarker)

Los estudiantes se aprendieron la canción de principio a fin y acompañaron a su maestra a entonarla sin ningún tipo de problemas. “Si alguien se me acerca y me quiere tocar a base de regalos o amenazas”, continuó. “Yo sé cuidar mi cuerpo, yo sé cuidar mi cuerpo. Mi cuerpo solo es mío y si un adulto se pasa lo voy a acusar”, finalizó.