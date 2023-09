Una mujer murió tras caer por el hueco del ascensor de un hospital

Susana Montón, de 60 años, murió este viernes después de varias horas en terapia intensiva tras haber caído por el hueco de un ascensor en el Hospital Central de la capital de Mendoza, donde estaba internada.

Montón, que tenía un diagnóstico de tumor cerebral, estaba internada desde principios de mes, y había sido trasladada al primer piso del hospital para realizarse un estudio de fondo de ojo. Cuando salió del mismo —y con la visión afectada como suele ocurrir tras ese tipo de estudios— se dirigió a tomar el ascensor y cayó al vacío.

Médicos de la institución la atendieron inmediatamente tras la caída, el miércoles a la tarde. Montón sufrió fractura de cráneo y varios golpes, por lo que fue operada de urgencia y estuvo internada en terapia intensiva hasta este viernes.

El Hospital, mientras, informó que se abrió una investigación interna para constatar cómo ocurrió el accidente y si estaba señalizado que el ascensor se encontraba fuera de servicio.

"Desde el Hospital Central de Mendoza, en virtud del lamentable accidente ocurrido el día miércoles 13 de septiembre en horas de la tarde, donde una paciente cayó desde el primer piso por el hueco del ascensor; se comunica que se iniciaron las investigaciones administrativas pertinentes para esclarecer los motivos del mismo", señalaron.

"Susana tenía un diagnóstico de un tumor cerebral. Fue intervenida en el Hospital Central y tuvo que volver a ser internada en esta oportunidad. Estaba internada desde el 5 de septiembre. El 13 tenía turno para realizarse una campimetría visual. Fue trasladada por personal del hospital, se le practicó el estudio y se le avisó que espere el traslado a su habitación. Desconcemos por qué la paciente decidió regresar con su familiar", dijo por su parte Mariana Pezutti, directora del Central.

Además aseguró que Montón "fue interceptada por personal de seguridad que le avisó que el ascensor no era de uso público sino que era un ascensor montacamillas. Le dijeron que no podía ser operado por alguien que no esté en las condiciones de uso".

"Ese ascensor y todos tienen inspecciones técnicas permanentes. El servicio de ascensores está tercerizado y la empresa realiza los controles técnicos y de mantenimiento preventivo y correctivos. Hemos pedido un informe a dicha empresa", sumó Pezutti.