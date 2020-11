Unidos contra el Covid: asisten a más de 200 aislados y reclaman por la desatención oficial

Hace casi un mes, cuando el incremento de casos en la provincia comenzaba a preanunciarse, la solidaridad de manera organizada se aprestaba a hacerse presente para poder así contener el hambre y muchas otras necesidades de los contagiados de Covid-19. Ante la ausencia del Estado, en la mayoría de los casos, fue la situación angustiante de una familia del Bº Eva Perón lo que generó que Verónica Seleme comenzara a gestar la ayuda para este grupo familiar, compuesto por 12 personas distribuidas en tres domicilios distintos. Este fue el disparador de una obra que, silenciosamente, al día de hoy asiste con alimentos, productos de limpieza, contención y apoyo a más de doscientas personas en aislamiento por ser positivos de coronavirus. La mayoría de ellos son de escasos recursos y todos, previamente, solicitaron ayuda de los organismos responsables, como el COE, Acción Social, Ministerio de Salud y la comuna capitalina, pero esto o no llegó o fue en una medida que no logró subsanar la necesidad.

“Hay familias que ni siquiera recibieron ayuda o una llamada de teléfono. Están aisladas por contactos estrechos, pero no tienen hisopados hechos. Y tenemos la manera de mostrar que las cosas no se están haciendo bien, pero no nos podemos quedar con eso. La ayuda no alcanza porque la necesidad nos supera”, sentenció la iniciadora de esta organización sin fines de lucro.

UCCO, Unidos Contra el Covid, tomó forma por iniciativa de Verónica cuando advirtió que no era ya solo esta familia del Eva Perón la que pasaba hambre, sino otras más. Los pedidos de ayuda y asistencia comenzaron a llegar y el trabajo que al inicio lo realizó sola, mediante la colaboración de mercadería y otros enseres gracias a familiares y amigos, debió luego sumar más brazos. Así lo recordó al precisar: “En el Eva Perón comenzaron a surgir más casos de vecinos. Fueron cuatro manzanas, en donde por lo menos tres o cuatro familias estaban aisladas y, entonces, comencé a sumar gente para ayudar. Así, llegamos a asistir en esa zona en particular, durante la primera semana, a casi 50 personas”.



Trabajo organizado

A medida que los casos aumentaban y los aislados, en igual medida, Seleme pudo incorporar manos solidarias a su labor. Hoy, la asistencia de UCCO llega a más de 200 personas y, para cubrir a todos, el trabajo no tiene horario ni descanso y, para lograrlo, solo cinco personas cubren la enorme tarea y otras 45 asisten o colaboran.

La labor tiene un sistema organizado por cuanto lleva un control para conocer datos del grupo familiar, tales como la cantidad de miembros, edad, enfermedades prexistentes, si necesitan o reciben medicación, entre otros datos. Respecto del crecimiento de casos y de la asistencia, detalló: “Comencé a sumar gente para ayudar y sumando gente para ser ayudada. Con el tiempo, llegamos a tener más de cien personas asistidas. Hasta esta última semana en particular, en donde los pedidos nos superaron y en estos momentos tenemos 207 a quienes asistimos, entre ellos 57 casos positivos. Y tenemos una lista de espera, lamentablemente porque se priorizó a quienes necesitaban más”.

Para sumar emotividad a esta obra solidaria, se debe mencionar que aquellas personas que se van recuperando de la enfermedad, y en respuesta a la ayuda, se suman a la cadena y trabajan para que otros no pasen necesidad.

Solidaridad y pedido de más colaboración.



Ausencia oficial

Verónica, al ser consultada por LA UNIÓN sobre la colaboración de algún organismo, comentó con tristeza: “No te digo que no lo intentamos. Yo, particularmente, lo hice de todas las maneras posibles para buscar ayuda municipal, ministerial, en Desarrollo Social, Salud, en la Legislatura. Hablé con todo el mundo. Nadie, absolutamente nadie, me dio nada y menos respuesta. Una sola persona me dijo: 'en determinado lugar vaya que le van a dar un bolsón'. Por supuesto que no fui porque no iba por eso”.

Al respecto, se debe mencionar que a lo largo de este fin de semana, en las redes sociales, abundaron los pedidos y reclamos de ayuda, además de denunciar la ausencia oficial en la contención para los pacientes positivos. A esto responde UCCO, cuando los que deberían estar no lo hacen. Según Verónica, y para un mejor y responsable trabajo, llevan una planilla donde figuran los datos de las personas a las que se va asistiendo. Allí se detalla a quiénes previamente se solicitó ayuda y es información que la organización guarda para respaldar su tarea y confirmar “la desatención” que acusan muchos.



Con qué y cómo ayudar

Quienes deseen aportar a esta causa solidaria pueden hacerlo tanto con la donación de alimentos, perecederos y no perecederos, como con elementos de limpieza en general. También se puede colaborar con asistencia para hacer las compras o los trámites de urgencia que los aislados no pueden hacer. A ellos se pueden sumar vehículos para hacer el traslado de la mercadería a los domicilios y también voluntarios.

Todos pueden comunicarse a 3834 550010 o ingresar a la página oficial de la organización: UCCO Unidos contra el covid.