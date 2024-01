¿Usás TikTok?: Mirá cómo podés usar inteligencia artificial para editar

Una de las funciones más interesantes en la edición de fotos con inteligencia artificial es la posibilidad de expandir una imagen con contenido generado con esta tecnología. Esta es una característica que ha aparecido en plataformas grandes de edición, pero también en un filtro viral en TikTok.

Esta herramienta no necesita de una aplicación adicional, sino que funciona directamente desde el catálogo de filtros de la app de videos, por lo que no se necesita descargar nada adicional, sino solamente tener alguna imagen guardada en el teléfono para probar el filtro.

Paso a paso para expandir una foto con IA en TikTok

Este filtro funciona de la siguiente manera: usa una foto de nosotros para agregar contenido que no existe, pero que podría estar según los elementos que tiene al rededor y el contexto de la imagen. Para usar la herramienta estos son los pasos a seguir:

1. Abrir TikTok

2. Ir al botón + para publicar contenido en la aplicación.

3. Pulsar la opción Filtros.

4. En el buscador poner: 'Expansión de imagen'.

Entre los resultados aparecerán dos opciones, hay que elegir la que dice 'Expansión de imagen con IA', porque la que se llama AI Expansion no funciona correctamente.

Después de escoger el filtro tendremos que elegir una de las imágenes de nuestra biblioteca para que la cargue, la analice y agregue contenido usando inteligencia artificial.

Al ser un filtro de una aplicación y no un programa de edición, algunos resultados no tendrán la misma precisión. Por ejemplo, al subir fotos donde haya varias personas, el contenido generado suele generar resultados extraños, con extremidades uniformes o personas que van en un lugar que no son.

Mientras que las imágenes con menos objetos tienen mayor precisión, como por ejemplo fotos a floreros o a juguetes.

Además, hay que tener en cuenta que TikTok usa el filtro como si fuera un video en pantalla verde, por lo que es posible usar la cámara frontal para aparecer en la parte inferior. Y tras la finalización del proceso de expansión es posible publicar el video o descargarlo para tenerlo guardado en el teléfono, aunque no es posible descargar la imagen.

TikTok genera confusión al pedir claves en iPhone

Algunos usuarios de iPhone han sido sorprendidos por una solicitud extraña de TikTok. La aplicación de videos cortos les ha pedido que para ingresar a ella ingresen la contraseña que tienen configurada en su teléfono.

A través de Reddit se ha dado a conocer la situación, donde la comunidad se ha estado preguntando el motivo de esta situación, ya que no es algo que ellos hayan configurado, sino que repentinamente la plataforma está solicitando información de seguridad sin un permiso previo.

A pesar de la alarma generada, TikTok no aclaro la situación, pero los mismos usuarios reportaron que una actualización reciente ya corrigió el problema.

Los motivos que podrían estar detrás de esta petición de contraseñas son variados. Según Dataconomy una de las razones apunta hacia la activación del modo restringido, una función que permite a los usuarios filtrar contenido sensible en la plataforma.

La habilitación de este modo podría habilitar la solicitud de la contraseña para garantizar que solo usuarios autorizados accedan a ciertos tipos de contenido.

Otra posible explicación se centra en problemas técnicos o errores de software. Una actualización anterior puedo haber generado este fallo, por lo que la solicitud de la contraseña podría ser un error en la programación de la aplicación, ya que algunos usuarios aseguran que han podido cancelar la petición e ingresar a la app sin tener que poner su contraseña.