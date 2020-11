UTA acordó $ 15.000 no remunerativos para el interior del país, en la previa de la paritaria

En la larga negociación paritaria que mantiene el gremio del transporte, que ahora mantiene una nueva y extendida conciliación obligatoria, se logró generar una instancia entre empresarios y el gremio de UTA, donde acordaron un pago de 15 mil pesos en carácter no remunerativo. Este será cancelado con el próximo desembolso de los fondos nacionales, que en el caso de nuestra provincia, debe ser en los próximos días. Juan Vergara, secretario general de la Unión Tranviaria del Automotor, comentó sobre este importe acuerdo, que aquel se da mientras se sigue debatiendo el 30 % solicitado en paritarias. Y refirió: “Estamos en una conciliación solidaria, pero está el compromiso de la FATAP (Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros) que bien ingresen los subsidios de la Nación, se les va a depositar una suma no remunerativa a todos los compañeros de $ 15.000”.

En cuanto a los plazos para que este monto se haga efectivo con cada trabajador del transporte, señaló que durante la jornada de hoy, se procedía a informar el envío de los fondos para el interior del país. “Hasta el momento, no nos dijeron nada. Nosotros dependemos de la Secretaría del Interior y son ellos quienes nos deben notificar para luego, nosotros comunicar a los compañeros. Por nuestra parte, mañana vamos a llevar las actas que llegaron al gremio para, de esta manera, informar de este acuerdo a todas las empresas y luego, a la Secretaría de Transporte de Catamarca”, detalló Vergara.



Paritarias

Los encuentros para lograr un acuerdo sobre el aumento de los salarios para los trabajadores del transporte público van a seguir durante cinco días, en paralelo a lo acordado en la jornada de ayer. “Esperamos que la solución llegue en la semana próxima, para así no tener que tomar medidas de fuerza. Esperamos que todo salga bien con el envío de fondos y que Nación con la Secretaría de Transporte digan cuál va a ser el presupuesto para el interior y en base a eso, tanto la FATAP y UTA, vamos a poder cerrar el acuerdo”, apuntó.

La clave del largo conflicto está en que cualquier incremento salarial efectivo y sostenido en el tiempo se debe otorgar en función del volumen de los subsidios. Es por eso que los empresarios y los estados provinciales reclaman que se les dupliquen los giros en ese concepto. Desde el gremio se ha tomado lo referido a los 15 mil pesos como un gesto y, por eso, acordaron extender la instancia a una conciliación voluntaria hasta el 27 de noviembre.