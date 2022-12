Miércoles complicado UTA confirmó el paro por 24 horas y mañana no habrá colectivos El paro responde a la falta de pago del salario de Noviembre y un bono de $15.000 acordado en paritarias. Según el gremio, la DIL no notificó sobre una conciliación obligatoria. Las empresas nucleadas en FATAP, en tanto, están acusando a Nación de no enviar los subsidios y que por eso hay demora en la cancelación de los haberes.