UTA se declaró en alerta y movilización, mientras espera la definición de Nación

El gremio, que nuclea a los trabajadores del transporte público, comunicó ayer a la tarde que se declaraba en estado de alerta y movilización, al estar vencido el plazo de pago del haber de julio.

Juan Vergara, secretario general del gremio, confirmó a diario LA UNIÓN que, al no haber novedad de pago del salario que venció ayer, ni respuesta de una fecha por parte de las empresas de transporte, se inicia la instancia de alerta.

En cuanto a los plazos de espera, el gremialista anunció que, por ahora, se va a aguardar hasta el lunes, pero que si desde Nación se anuncia una medida de fuerza, la seccional Catamarca, esta vez, sí se va a sumar.

Sobre esto recordemos que UTA a nivel nacional mantiene desde hace semanas audiencias virtuales con Transporte de la Nación, a los fines de resolver el envío de los subsidios que están largamente demorados y que son los que obstaculizan el pago de haberes en otras provincias. Para hoy, está prevista una nueva reunión, que según se anunció, podría ser definitiva. Las anteriores pasaron a cuarto intermedio, lo que fue alargando el plazo y la resolución del conflicto. En caso de no arribar a un acuerdo o tener certeza del envío de los fondos, la Unión Tranviaria Automotor declararía el paro a nivel nacional.

Pago provincial

Mientras esta situación ingresa nuevamente en el plano del conflicto, recordemos que hace un mes, el ministro de Infraestructura y Obras Civiles, Eduardo Niederle, confirmaba que en el mes de agosto, la Dirección de Transporte, que está bajo su órbita, iba a abonar los sueldos a los choferes del transporte público de la provincia.

En su momento, el ministro había expresado que a esta solución se había arribado para que “a través de nuestro ministerio, se abone en tiempo y forma a las empresas de transporte todo lo relacionado con los subsidios, tanto provinciales como nacionales, porque no es posible que los usuarios tengan que sufrir paros por falta de pago. Es por ello que el mes de agosto próximo sea el ministerio quien abone los sueldos”. Resta aguardar que esto esté pronto a materializarse y que las medidas de fuerza comiencen a ser parte del pasado, tanto para los trabajadores como para los usuarios.