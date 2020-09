UTA desmiente haber convocado a paro nacional

Desde la Unión Tranviarios Automotor desmientió que "esta entidad gremial con personería nacional de ninguna manera ha convocado a una medida de fuerza tal como trascendió a través de medios de comunicación".

La información que circulaba por redes sociales, no es reconocida por UTA y sobre el particular se indica en un comunicado de prensa que lleva la firma de Roberto Fernández, secretario general de la entidad que "rechazamos las acciones de carácter sindical que promueve una agrupación ligada a un holding empresario, que no tiene representatividad legal y que moviliza bajo presión a un sector de trabajadores, con el objetivo de bregar por intereses diferentes a los que se manifiestan públicamente".

Seguidamente indicaron "en la UTA continuamos trabajando por las vías que corresponden en la búsqueda de soluciones a las necesidades de los trabajadores afectados por conductas empresariales que se vieron agravadas en el transcurso de la Pandemia. En ese sentido hemos profundizado las negociaciones con las empresas y las autoridades nacionales, para que se brinde respuesta efectiva a las urgencias de los trabajadores que se encuentran en una situación crítica y de profunda incertidumbre, agravada por la confusión a la que se la viene sometiendo desde estos grupos de interés evidentemente comercial".