UTA endurece el reclamo y anuncia que se movilizará mañana

Mientras el gremio que representa a los trabajadores del transporte está decidido en no levantar la medida de fuerza y se espera una salida al conflicto, mañana habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo de la Nación. Esta reunirá a empresarios, Gobierno y sindicato, mientras que la seccional local de UTA llama a movilizarse, llevando el conflicto a otro nivel.

En él, mientras tanto, los trabajadores esperan los fondos de Nación para poder completar el pago de sus haberes de abril, porque aunque la Provincia transfirió su parte, esto no fue suficiente para que las empresas puedan completar el monto de los haberes. Cabe aclarar, que algunas patronales liquidaron un proporcional, llevando algo de alivio a las economías de los trabajadores.

“En cuanto a la medida de fuerza, no daremos marcha atrás al paro hasta que todos los trabajadores cobren correctamente su sueldo y no hay negociaciones con menos. Estamos atentos a las respuestas de los empresarios y esperamos poder encontrar un punto de acuerdo”, refirió Juan Vergara, mediante un comunicado de prensa.

De no tener novedades hasta mañana miércoles, el gremio anuncia que “nos movilizaremos para reforzar la lucha y exigir que seamos escuchados”, aseguró el gremialista.



Paramos

En cuanto a los motivos de esta medida de fuerza, el gremio señala: “Paramos por lo que es nuestro sueldo y el sustento de nuestras familias. Hemos parado, paramos y pararemos porque pese a haber trabajado y enfrentado a la pandemia con temor, pero con la convicción que como trabajadores del transporte debíamos sumarnos a esta batalla”.

“Hoy, nuestra emergencia no es solo la pandemia, también enfrentamos la emergencia para la olla”, apuntaron en otro tramo del comunicado emitido en la jornada de ayer.