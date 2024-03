UTA rechazó la conciliación, confirmó el paro pero circulan algunos colectivos

Como sucede en cada medida de fuerza en el transporte de la provincia, aunque desde el gremio se dice una cosa, luego sucede todo lo contrario. Hasta la medianoche de este ya martes, lo último informado por la seccional local de UTA era que a pesr de la medida de conciliación obligatoria interpuesta por el Ministerio de Transporte, el paro de colectivos se mantenía firme. Esto porque la decisión, ratificada por Juan Vergara, secretario general de la Unión Tranviarios Automotor en la provincia, era que se rechazaba lo interpuesto por la Provincia y los colectivos no iban a circular este martes.

Con esta noticia se fueron a dormir miles de trabajadores, alumnos y padres pero en las primeras horas de este martes, lo que se sabe, para desconcierto de todos, es que hay unidades circulando. Se trata de las empresas 25 de Agosto, GM y San Fernando, hecho ratificado por los mismos usuarios, quienes dieron el alerta sobre este cambio, que genera confusión y gran malestar.

Sigue firme el paro

Desde UTA Catamarca y ante la confusión, informó este martes que “el paro de transporte contienúa firme”. No obstante esto reconoció que hay algunas líneas de algunas empresas, que por diversas razones, estaban circulando. En este sentido de indicó que esto sucede porque “el trabajador puede adherirse o no al paro. También sucede en algunos casos que hay chóferes nuevos que no pertenecen todavía al gremio, y que quieren parar pero son obligados a salir por no tener respaldo legal”.

Ante esto, que sigue siendo poco claro para el usuario, desde el gremio se adelantó que cada situación será analizada. Y como si todo esto no fuera poco, se conoció que en las primeras horas y ante la novedad de unidades circulando, algunas de estas recibieron agresiones con pedradas que rompieron vidrios.

Estos estos hechos se registraron en el Barrio San Antonio Sur, no dejando más que daños materiales.

¿Quiénes trabajan?

Lo oficial emitido desde el gremio, sobre quiénes están trabajando en medio del paro de colectivos, es lo siguiente: “tres unidades del 108, de la Empresa 25 de Agosto, dos unidades del 105, dos colectivos del 202, y dos del 204 de la Empresa GM”.