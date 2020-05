UTA sostiene el paro y espera por una reunión para destrabar el conflicto

A la espera de una próxima reunión este miércoles, que destrabe el ya largo conflicto en el transporte, se inicia una nueva semana sin colectivos. Se debe recordar que esto no solo implica que los trabajadores siguen sin cobrar sus haberes de abril, sino también todos los inconvenientes que esto le provoca a los usuarios.

La mayoría de las empresas siguen a la espera de los fondos para poder cancelar los salarios y para esto se debe acreditar lo prometido por el Gobierno, que hasta el viernes pasado no había sucedido, por cuanto el trámite se había girado vía expediente, lo que provocó cierta demora. Se espera que mañana, siendo ya día hábil, esto se destrabe. No obstante, la mayor expectativa está puesta en la reunión del miércoles, de la que participarán las empresas y el gremio de UTA. Allí se evaluarán las medidas a seguir, quedando descartada una movilización.



Derechos

Mientras tanto, UTA se mantiene firme y sostiene la medida de fuerza y reitera que el paro “se extenderá como lo habíamos anunciado, hasta que todos los trabajadores perciban su sueldo como corresponde, en su totalidad, no antes”.

El gremio ayer comunicó la continuidad del plan de lucha “por el cumplimiento de nuestros derechos y en apoyo constante a los compañeros que, al día de la fecha, no pueden cumplir económicamente con su familia, por falta de empatía y consideración a la difícil situación por la que están atravesando”.

UTA también manifestó que el diálogo está abierto, pero lamentan “profundamente que los usuarios se vean afectados, pero necesitamos ser escuchados y que las empresas se comprometan con el empleado que hoy no tiene el dinero ganado en sus manos”.