UTA sostiene el paro pero el servicio de colectivos será normal mañana

Como ya ha sucedido en otras ocasiones, ante la falta de pago por la demora en la transferencia del subsidio a las empresas de transporte, la Unión Tranviara Automotor, seccional Catamarca-La Rioja dictó una nueva medida de fuerza para este miércoles, la que fue comunicada previamente a la Dirección de Inspección Laboral.

En el medio, algunas patronales comenzaron entre el lunes y este martes a abonar lo pendiente y por ello es que los trabajadores decidieron que el servicio de colectivos va a ser normal. La expectativa está puesta en lo que suceda hasta el mediodía, por cuanto así lo informaron a La Unión, de no impactar la transferencia en las cuentas de los choferes, estos iniciarán el paro. Mientras tanto UTA sostiene la medida, por una cuestión de amparo gremial, aunque el transporte sea normal.

La decisión de volver a plantear esta modalidad, que puede llegar a ser confusa para los usuarios, se dio luego que la Provincia comenzara a concretar la transferencia de fondos. Esta impactó en algunas empresas antes y en otras aún quedaron pendientes. En principio, este miércoles ya se completaría el pago y así lo esperan el gremio y sus afiliados.

"Nosotros comunicamos a la Dirección de Transporte sobre la medida de fuerza y se sabe que el reclamo se lo hacemos a las empresas porque ellos son los responsables de cumplir con el pago de los haberes a los compañeros, no el Estado. En el medio pasa lo de siempre, porque volvemos a chocar con eso de que si no reciben a tiempo los subsidios se ven imposibilitados de hacer el pago de los sueldos", sentenció Juan Vergara, secretario general de UTA.

El gremialista recordó que esta situación, que no solo genera incertidumbre en los trabajadores sino también en los pasajeros, que se mantienen a la expectativa siempre que se plantea una medida de fuerza. A pesar de los esfuerzos del Estado provincial, esto sucede invariablemente todos los meses. “Esto no le sirve a nadie, ojalá se pueda sostener el diálogo y no llegar a estos extremos", declaró el titular la Unión Tranviarios Automotor en Catamarca.