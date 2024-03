Vacuna del dengue en Catamarca: "Hay existencia en farmacia pero poca demanda"

Contra el virus transmitido por el mosquito Aedes Aegypt, que desde hace semanas genera un pico histórico a nivel país, al igual que en la provincia, existe la vacuna TAK-003, también conocida como Qdengam, del laboratorio japonés Takeda. Cada dosis cuesta unos $70.000, sumando un total de $140 mil, cifra que hace casi inalcanzable poder acceder a ella, si se tiene en cuenta que el salario mínimo está fijado en $202.800.

Mientras el gobierno de Javier Milei descarta incluir la vacuna contra el dengue en el calendario nacional, lo que la haría gratuita y obligatoria al cuestionar su efectividad, en Catamarca se sabe que estas dosis están disponibles en las farmacias, pero el pedido por ellas no va a la par del aumento de casos que se está registrando.

Al respecto la titular del Colegio de Farmacéuticos de Catamarca, Ruth Lorenzo fue contundente: “Hay existencia, pero no hay demanda”. Según la profesional, la vacuna a la que los catamarqueños pueden acceder por medio de una preventa, finalmente no tiene un encargo en relación con el brote que se está transitando, por el valor del medicamento, el que está haciendo que el acceso termine siendo prohibitivo.

“En Catamarca no sabía si iba a tener salida o no pero sí, aquí se consigue la vacuna, pero la mayoría te consulta el precio y cuando se lo decís, no te consultan más nada. La verdad que es muy cara y no te la cubre la obra social, así que la tienen que comprar de contado o tarjetear”, sentenció la profesional en diálogo con Radio Valle Viejo.

Luego Lorenzo planteó: “Después de colocarte la primera dosis, la segunda toca dentro de tres meses y ahí recién se tiene la cobertura total, que se aclara ayuda a no tener un caso grave. Sacando cuentas, esta cobertura plena con la generación de anticuerpos, según estos plazos, se va a tener recién en julio”. No obstante este planteo, los datos de los estudios clínicos indican que esta vacuna contra el dengue, tras estas dos dosis, da una cobertura de al menos 6 años.