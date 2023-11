Vacuna del dengue: "En base a los lineamientos de Nación, tomaremos una definición en la provincia"

Mientras se trabaja en la prevención y se impulsa el control de cada ciudadano para evitar la presencia del aedes aegypti, se sabe que la medicina sumó un valor importante, como lo es la vacuna contra el dengue. Como ya se refirió, en nuestra provincia, a pesar de la autorización de la ANMAT, las princípiales cadenas farmacéuticas no tienen fecha de cuándo las dosis comenzarán a estar disponibles. Ahora desde la cartera de Salud, se añadió que la implementación de la misma en nuestra provincia es materia de análisis.

Esto a pesar de que hace apenas un mes, con un gran acto en el Aula Magna, y con la presencia del prestigioso y galardonado Dr. Hugo Pizzi no solo se presentara dicha vacuna, sino que se llegó a indicar que a fin de año se iba a comenzar a colocarla. Parece que dejando de lado esto, que fue de valor en su momento, ahora la aplicación de Qdenga, que es el nombre de laboratorio de la vacuna, depende de lo que se disponga desde el Ministerio de Salud de la Nación. Así lo indicó este martes la ministra de Salud de la provincia, Dra. Manuela Ávila, quien, ante la consulta de La Unión, reconoció que este tema fue tratado durante la reunión del COFESA que se llevó a cabo este lunes. “No hay una posición tomada, todavía respecto a la vacunación”, indicó la titular de la cartera sanitaria,

Ávila luego apuntó, al plantear el valor de este suero que “no hay que crear falsas expectativas”. “La vacuna pasa a ser un eslabón más dentro de las estrategias de prevención. No es solamente la salvación y no es que no me voy a contagiar, sino que aminoro la posibilidad de internación. De manera que de momento la vacuna está disponible solo para el sector privado. Nosotros estamos esperando los lineamientos de Nación y este lunes en el COFESA lo estuvimos trabajando”.

Según lo declarado por la ministra, tras esta definición que está a la espera, es que “se estudiará como provincia, cuál es la posición que vamos a tomar”. Esto para que desde allí recién se puedan determinar los pasos de esta vacuna en el ámbito de la salud pública. “No quiero que estemos esperanzados de que, porque hay vacuna, se acaba el dengue. Esta enfermedad se acaba si yo no permito que el mosquito se reproduzca, y eso se hace con medidas netamente preventivas”, sentenció Ávila.

El agua y el mosquito

La ministra puso énfasis justamente en cuanto a lo preventivo, en el valor del agua, tanto como bien para el ser humano y como sobre su mal uso, el cual en este caso genera la proliferación del mosquito que transmite el dengue. En este sentido apuntó contra los reservorios de agua donde el aedes aegypti se reproduce y que es a donde siempre se apunta a la hora de marcar la primera medida de prevención para esta enfermedad.

Pero la ministra fue un poco más allá y reflexionó que “no estamos teniendo en cuenta que el agua es un vital elemento, del que se está haciendo mal uso y que, en esto del cambio climático, ha generado un cambio en la cantidad de precipitaciones en todo el noroeste. Vamos a estar en graves problemas si usamos mal el agua, porque nos vamos a quedar sin un vital elemento y, por otro lado, dentro de ese mal uso, terminamos favoreciendo la cría y la prevalencia del mosquito”:

Ante esto, la visión completa de la prevención, además de la vacuna, se sostiene en el descacharreo, el desmalezamiento, el autocuidado, el uso del repelente y la tela mosquitera, porque “al dengue lo combatimos entre todos”, finalizó la titular de la cartera de Salud.